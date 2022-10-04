Стан українського бізнесу під час війни - дослідження — Finance.ua

Стан українського бізнесу під час війни - дослідження Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Стан українського бізнесу під час війни - дослідження, www.freepik.com

Попри повномасштабну війну 38% керівників українських МСБ мають намір найняти більше персоналу цьогоріч.

Про це свідчать результати опитування платіжної платформи Payoneer, яка провела опитування серед понад 4 200 власників українського малого та середнього бізнесу (МСБ).

Згідно з результатами опитування, 70% українського МСБ, що працює з іноземними клієнтами, продовжує працювати під час повномасштабної війни, що доводить їхню стійкість при надскладних умовах. Ще 22% продовжують працювати частково.

Інфографіка: Payoneer

Майже половина, або 43%, змогли зберегти робочі місця для всіх своїх співробітників, ще 20% зберегли більшість з них. Крім того, попри воєнний стан 38% керівників цьогоріч мають намір наймати співробітників.

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Не в останню чергу це стало можливим завдяки тому, що третина (32%) змогли утримати всіх своїх клієнтів, а ще майже четвертина (24%) зберегли більшість з них. І це все попри те, що 72% малих і середніх підприємств, що працюють з іноземними клієнтами, не мали плану врегулювання кризових ситуацій до початку повномасштабної війни.

Якщо говорити про адаптацію до війни, то більш ніж половина опитаних (58%) вважають, що пандемія Covid-19 дала їм досвід швидкого пристосування до надскладних умов. Найбільшими ж проблемами, з якими зіткнулися бізнеси на початку повномасштабної війни, стали фінансові труднощі — про це сказали 35% опитаних, і високий рівень стресу серед працівників — 29%.

Інфографіка: Payoneer

Щоб захистити своїх співробітників, п’ята частина власників МСБ перемістили компанію у більш безпечні регіони, а 17% видали одноразові виплати. Для підтримки ментального здоров’я своїх співробітників в умовах сильного стресу 16% керівників надавали безкоштовну психологічну допомогу.

Поки ЗСУ захищають кордони країни, українці в тилу об’єднались на волонтерському фронті. Безкорисну допомогу почали надавати і бізнеси. Окрім очевидного позитивного ефекту — внеску у спільну перемогу, це вплинуло і на атмосферу всередині колективів. Так, 84% вважають, що спільне волонтерство та допомога армії змогли підвищити командний дух компанії у складний період.

Інфографіка: Payoneer

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