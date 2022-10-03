Головні виклики для бізнесу в регіонах – опитування — Finance.ua

Головні виклики для бізнесу в регіонах – опитування Вчора 09:48 — Фондовий ринок

Головні виклики для бізнесу в регіонах – опитування, www.freepik.com

Ситуація для розвитку бізнесу цьгоріч очікувано погіршилась: наразі переважній частині підприємств складно вести бізнес в усіх регіонах, а особливо драматичним є падіння оцінок в Харкові та Дніпрі.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

Інфографіка: ЄБА

Львів

Як і минулоріч, львівські підприємці оцінили умови ведення бізнесу найвище з усіх регіонів. Так, 56% опитаних стверджують, що рівень розвитку бізнес-клімату в регіоні задовільний, 41% говорить, що їм складно вести бізнес, і тільки 3% вважають, що легко. Для порівняння, минулого року умови ведення бізнесу як сприятливі оцінювали 24%.

Серед актуальних проблем бізнесу, підприємці західного регіону виділяють труднощі з логістикою, зниження купівельної спроможності населення та труднощі з бронюванням співробітників від мобілізації.

В планах компаній до кінця поточного року — підтримувати діяльність в умовах воєнного стану, диджиталізувати бізнес-процеси та скоротити видатки бізнесу.

Втрати свого бізнесу за час воєнного стану 63% оцінюють до 50% від доходів, а 19% — більше 50%. Тільки 12% підприємців не зазнали втрат, а 6% вдалося отримати прибуток.

Одеса

На другому місці цьогоріч за умовами ведення бізнесу опинилася Одеса. При цьому 71% опитаних нами підприємців відповіли, що їм складно вести бізнес у регіоні, інші 29% — що задовільно (раніше таких було 44%). Як і минулого року, жоден підприємець не відповів, що йому легко працювати.

Двома топ-проблемами, як і у Львові, одеські підприємці визначили труднощі з логістикою та зниження купівельної спроможності населення, на третьому місці — відтік персоналу за кордон.

Надалі компанії планують зосередитись на підтримці діяльності компанії в умовах воєнного стану, виході на нові ринки, а також мають в планах оптимізацію штату компанії.

Усі компанії повідомляють, що понесли втрати внаслідок воєнних дій. При цьому оцінки підприємців розділилися навпіл, одна половина оцінює втрати до 50%, а інша — більше за 50%. Прибуток не отримала жодна з опитаних нами компаній.

Дніпро

Більшість компаній, а саме 75% оцінюють умови ведення бізнесу як складні (минулого року таких було 52%), і 25% — як задовільні. При цьому до релокейту бізнесу змушені були вдатися 19% підприємств.

До топ-проблем регіону підприємці віднесли втрату активів на окупованих територіях, труднощі з логістикою та відтік персоналу за кордон. Окрім підтримки діяльності в умовах воєнного стану, компанії зосередяться на виході на нові ринки та будуть змушені вдаватися до скорочення видатків.

Четверта частина бізнесів повідомляють про втрати більше 50% від доходів, а інші 75% — про втрати, що не перевищують 50% від доходів.

Харків

Підприємці Харкова зі зрозумілих причин найгірше оцінили умови, в яких їм доводиться наразі працювати. Водночас 14% харківських підприємців вдались до релокації в межах України.

Майже всі опитані нами компанії, а саме 93% повідомили, що їм складно вести бізнес, і тільки 7% вважають поточні умови задовільними. Минулого року складно було 45%, а задовільну оцінку давали 41% респондентів.

Основними проблемами на даний момент бізнес у Харкові вважає відтік персоналу за кордон, зниження купівельної спроможності населення та втрату активів на окупованих територіях.

У подальшому компанії планують зосередитися на підтримці діяльності в умовах воєнного стану, планують оптимізацію штату компанії та забезпечення можливості співробітникам працювати дистанційно.

Не всі компанії наразі в змозі оцінити масштаби втрат через розташування філій чи офісів на окупованих територіях. Водночас 57% компаній вже оцінюють свої втрати в розмірі більше 50% від доходів, і ще 28% — до 50%.

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