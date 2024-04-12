День фінансів: вакансії від оборонних підприємств, можливі блекаути навесні та влітку, звільнення з роботи в умовах війни — Finance.ua

День фінансів: вакансії від оборонних підприємств, можливі блекаути навесні та влітку, звільнення з роботи в умовах війни Сьогодні 17:50

П’ятниця, 12 квітня. Скільки податків сплачують українські ІТ-фахівці та де в Україні найбільше корупціонерів.

Зеленський про ухилянтів. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський заявив , що мобілізація в Україні йде відповідно до встановлених термінів й продовжується кожні три місяці. Відповідно до запиту військових були введені зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, це стосується й посилення покарання щодо ухилянтів.

вакансії від оборонних підприємств. Шукають економістів, інженерів-конструкторів, технологів, слюсарів, токарів, термістів, радіомеханіків та інших фахівців — перелік постійно поповнюється. До речі, Work.ua представив . Шукають економістів, інженерів-конструкторів, технологів, слюсарів, токарів, термістів, радіомеханіків та інших фахівців — перелік постійно поповнюється.

винагороду в розмірі 70 тисяч гривень для бійців, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту. Крім того, Кабінет міністрів встановив для бійців, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.

Податки ІТ-фахівців. За За даними дослідження DOU, за 2021−2023 роки ІТ-фахівці у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності сплатили до бюджету не менше ніж 61,1 мільярда гривень податків. Найбільшу суму — 24 мільярди — було сплачено у 2023 році.

«Моя податкова» від Державної податкової служби Також додамо, що в мобільному застосункувід Державної податкової служби з’явились нові сервіси для фізичних осіб — підприємців.

Правовий режим воєнного стану вніс суттєві корективи у більшість сфер нашого життя. В тому числі й у правовідносини між роботодавцями та найманими працівниками. У новій статті розповімо, які зміни внесли До Кодексу законів про працю під час війни:

Сервіс обміну валют для українців. Міняйло Міняйло оголошує про партнерство з Валютним аукціоном, найбільшим в Україні сервісом по розміщенню оголошень з обміну валюти від порталу Minfin.com.ua. Відтепер на Міняйло транслюватимуться оголошення по обміну валют сервісу Валютний аукціон.

Пільгова ціна на газ. Кабмін Кабмін продовжив дію постанови № 812 про покладання спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 серпня 2024 року включно. Отже, виробники гарячої води протягом літа зможуть отримувати газ за пільговою ціною.

за отриманням виплати не зверталися. Водночас Пенсійний фонд виявив понад 50 тис. домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі

Можливі блекаути. Міністр енергетики Герман Галущенко Міністр енергетики Герман Галущенко заявив , що росія відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку. Енергетики закликають громадян економити електроенергію, особливо у вечірні години — з 19:00 до 22:00.

понад 200 мільйонів доларів. Як розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, березневі атаки по енергетиці спричинили фінансові збитки бюджету в

відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є «марною справою». Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота додав , що зважаючи на постійні атаки з боку російських окупантів, без надання Україні систем ППОє «марною справою».

Перекази з-за кордону. За За даними НБУ, в другому півріччі 2023 року українці з-за кордону щомісяця отримували понад $550 млн, а в грудні отримали майже $680 млн.

Реєстр корупціонерів. Аналітики Опендатабот Аналітики Опендатабот повідомили , що в 2023 році до Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область.

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