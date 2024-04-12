Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті — Finance.ua

Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті Сьогодні 17:18 — Казна та Політика

Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті

З 22 по 29 березня росія провела масованої атаки по енергетичних об'єктів України. Це спричинило мільярдні збитки та масштабні руйнування. Протягом цих днів росія обстріляла 7 теплоелектростанцій та 2 гідроелектростанції. Також нещодавно було знищено Трипільську ТЕС.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу розповів , скільки коштуватиме відновити ці об'єкти енергетики.

«Це точно мільярди доларів, особливо це стосується ДніпроГЕС. Щоб відновити його, треба час і дуже багато грошей», — заявив Омельченко.

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Були офіційні заяви, що пошкоджено або зруйновано 80% ТЕС в Україні, в першу чергу компанії ДТЕК, але й у «Центренерго» теж зруйнована Зміївська ТЕС.

«Проте найголовніше не в грошах, а в тому, що в результаті цих терористичних ударів утворився величезний дефіцит потужності в об'єднаній енергетичній системі України. Особливо він буде помітний в осінньо-зимовий період 2024 — 2025 років», — додав він.

За словами експерта з енергетики та економіки Юрія Щедріна, на Україну чекають не лише економічні наслідки.

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«Це і розірвані ланцюги постачання, адже вугільні ТЕС були основними в країні і, якщо вони не будуть працювати, у нас випадає дуже значна частка енергетики і залишиться лише атомна. Атомна енергетика покривала близько половини потужності у минулі роки, але це з урахуванням Запорізької АЕС. Без урахування цієї АЕС, але з тим, що зменшилася потреба в енергії через міграцію людей і через зупинку підприємств, це плюс-мінус також у нас не буде вистачати від 30%, а може, і більше енергії», — пояснив Щедрін.

Це суттєво вплине на осінньо-зимовий сезон та період пікових літніх навантажень.

Відповідно є два види збитків — фінансові у понад 200 мільйонів доларів та опосередковані, які дуже суттєві, але точна сума поки що не відома.

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