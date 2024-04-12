Вакансії від оборонних підприємств: як відгукнутися — Finance.ua
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Вакансії від оборонних підприємств: як відгукнутися

Особисті фінанси
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Вакансії від оборонних підприємств: як відгукнутися
Вакансії від оборонних підприємств: як відгукнутися
Наближати Перемогу України можна різними способами: підтримувати економіку, волонтерити, донатити або працювати на оборонку і власною працею створювати озброєння та військову техніку для ЗСУ.
Work.ua представив вакансії від оборонних підприємств.
Відтепер тут доступні пропозиції роботи від підприємств оборонної галузі.

Кого шукають

Шукають економістів, інженерів-конструкторів, технологів, слюсарів, токарів, термістів, радіомеханіків та інших фахівців — перелік постійно поповнюється.
Сьогодні працювати в ОПК престижно, до того ж ця робота добре оплачується.
За даними Work.ua, середня зарплата по Україні становить 20 000 грн, а різні фахівці оборонних підприємств отримують від 25 000 грн, як-от монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, до 45 000 грн, як оператор верстатів з ПК, і більше.
Якщо порівняти з 2022 роком, можливості українського оборонно-промислового комплексу збільшилися втричі. Цьогоріч очікується ще зростання в 6 разів проти 2023-го. Тобто робота тут є і буде. Однак зараз галузь гостро відчуває дефіцит технічних спеціалістів і кваліфікованих робітників.

Як шукати

Ознайомитися з усіма вакансіями можна на Work.ua. Введіть пошуковий запит «оборонне виробництво» на головній сторінці сайту.
Відгукнутися може будь-який кандидат з відповідними для посади навичками. Проте оборонні підприємства, цінуючи бойовий досвід ветеранів і ветеранок, готові надавати перевагу саме їм: працевлаштовувати, навчати, перенавчати та підвищувати кваліфікацію.
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Довідка Finance.ua:

  • фахівці robota.ua підготували добірку гарячих віддалених вакансій березня для тих, хто хоче заробити, працюючи віддалено. Можливостей влаштуватися на віддалену роботу у престижну компанію та отримувати гідну заробітну плату насправді дуже багато;
  • в Україні зарплати до 70 тис. грн пропонують спеціалістам, які володіють іноземними мовами. Йдеться про вакансії для менеджерів з продажів, консультантів, фахівців зі служби підтримки.

Як знайти роботу, якщо вам за 40 років

За матеріалами:
Finance.ua
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