Вакансії від оборонних підприємств: як відгукнутися — Finance.ua

Вакансії від оборонних підприємств: як відгукнутися Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Вакансії від оборонних підприємств: як відгукнутися

Наближати Перемогу України можна різними способами: підтримувати економіку, волонтерити, донатити або працювати на оборонку і власною працею створювати озброєння та військову техніку для ЗСУ.

Work.ua представив вакансії від оборонних підприємств.

Відтепер тут доступні пропозиції роботи від підприємств оборонної галузі.

Кого шукають

Шукають економістів, інженерів-конструкторів, технологів, слюсарів, токарів, термістів, радіомеханіків та інших фахівців — перелік постійно поповнюється.

Сьогодні працювати в ОПК престижно, до того ж ця робота добре оплачується.

За даними Work.ua, середня зарплата по Україні становить 20 000 грн, а різні фахівці оборонних підприємств отримують від 25 000 грн, як-от монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, до 45 000 грн, як оператор верстатів з ПК, і більше.

Якщо порівняти з 2022 роком, можливості українського оборонно-промислового комплексу збільшилися втричі. Цьогоріч очікується ще зростання в 6 разів проти 2023-го. Тобто робота тут є і буде. Однак зараз галузь гостро відчуває дефіцит технічних спеціалістів і кваліфікованих робітників.

Як шукати

Ознайомитися з усіма вакансіями можна на Work.ua. Введіть пошуковий запит «оборонне виробництво» на головній сторінці сайту.

Відгукнутися може будь-який кандидат з відповідними для посади навичками. Проте оборонні підприємства, цінуючи бойовий досвід ветеранів і ветеранок, готові надавати перевагу саме їм: працевлаштовувати, навчати, перенавчати та підвищувати кваліфікацію.

Довідка Finance.ua:

фахівці robota.ua підготували добірку гарячих віддалених вакансій березня для тих, хто хоче заробити, працюючи віддалено. Можливостей влаштуватися на віддалену роботу у престижну компанію та отримувати гідну заробітну плату насправді дуже багато;

в Україні зарплати до 70 тис. грн пропонують спеціалістам, які володіють іноземними мовами. Йдеться про вакансії для менеджерів з продажів, консультантів, фахівців зі служби підтримки.

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