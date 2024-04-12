Міняйло інтегрує оголошення Валютного аукціону, розширюючи сервіс обміну валют для українців — Finance.ua

Міняйло інтегрує оголошення Валютного аукціону, розширюючи сервіс обміну валют для українців Сьогодні 11:10 — Валюта

Міняйло оголошує про партнерство з Валютним аукціоном , найбільшим в Україні сервісом по розміщенню оголошень з обміну валюти від порталу Minfin.com.ua.

Відтепер на Міняйло транслюватимуться оголошення по обміну валют сервісу Валютний аукціон. Завдяки цій інтеграції, користувачі і учасники сервісу Міняйло будуть отримувати інформацію щодо пропозицій купівлі та продажу валюти з обох сервісів в одному місці.

Сервіс Валютний аукціон має широкі можливості промотування для обмінних пунктів і приватних осіб, наприклад:

автопідняття оголошень;

виділення оголошень кольором;

зручний функціонал особистого кабінету для редагування курсів та багато іншого.

Тепер всі ці функції будуть автоматично доступні і на Міняйло, при купівлі їх на сервісі Валютного аукціону, без додаткових плат. Детальніше ознайомитись і придбати можна на сайті minfin.com.ua

Справка:

Міняйло — дошка оголошень на купівлю та продаж валюти від Finance.ua, який дозволяє користувачам розміщувати заявки для обміну різноманітних валют, включаючи долари, євро, фунти тощо.

Валютний аукціон — сервіс № 1 в Україні для розміщення оголошень з обміну валюти від порталу Minfin.com.ua, де можна знайти пропозиції від обмінних пунктів та приватних осіб. Сервіс має більше 7 млн переглядів щомісяця та понад 300 партнерів, які розміщують 6000+ оголошень.

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