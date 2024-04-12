Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для постачальників тепла й гарячої води для населення до кінця літа — Finance.ua

Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для постачальників тепла й гарячої води для населення до кінця літа Сьогодні 16:30 — Енергетика

Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для постачальників тепла й гарячої води для населення до кінця літа

Кабінет Міністрів продовжив дію постанови № 812 про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 серпня 2024 року включно.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Отже, виробники гарячої води протягом літа зможуть отримувати газ за пільговою ціною.

Крім того, уряд розширив коло субʼєктів, які мають право закуповувати природний газ в АТ «Укргазвидобування» і ДАТ «Чорноморнафтогаз».

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Згідно з постановою, механізм ПСО зобов’язує «Нафтогаз Трейдинг» продавати газ постачальникам тепла й гарячої води для населення за фіксованою ціною — 7420 грн за 1000 кубічних метрів.

Термін дії постанови мав закінчитися 15 квітня.

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