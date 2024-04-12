Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для постачальників тепла й гарячої води для населення до кінця літа — Finance.ua
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Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для постачальників тепла й гарячої води для населення до кінця літа

Енергетика
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Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для постачальників тепла й гарячої води для населення до кінця літа
Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для постачальників тепла й гарячої води для населення до кінця літа
Кабінет Міністрів продовжив дію постанови № 812 про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 серпня 2024 року включно.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Отже, виробники гарячої води протягом літа зможуть отримувати газ за пільговою ціною.
Крім того, уряд розширив коло субʼєктів, які мають право закуповувати природний газ в АТ «Укргазвидобування» і ДАТ «Чорноморнафтогаз».
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Згідно з постановою, механізм ПСО зобов’язує «Нафтогаз Трейдинг» продавати газ постачальникам тепла й гарячої води для населення за фіксованою ціною — 7420 грн за 1000 кубічних метрів.
Термін дії постанови мав закінчитися 15 квітня.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України виявив понад 50 тис. домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися.
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