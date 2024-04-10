Постачальники встановили ціни на газ: які суми очікують українців у платіжках за квітень — Finance.ua

Постачальники встановили ціни на газ: які суми очікують українців у платіжках за квітень Сьогодні 21:09 — Особисті фінанси

Постачальники встановили ціни на газ: які суми очікують українців у платіжках за квітень

Українці в травні 2024 року отримуватимуть платіжки за газ зі старими тарифами. У «Нафтогазу», чиїми клієнтами є переважна більшість побутових споживачів, це 7,96 грн за кубометр. Таким чином, при споживанні 9,9 кубометра (соцнорма на 3 особи, тільки плита) потрібно буде заплатити 78,8 грн.

у квітні інші постачальники блакитного палива встановили такі тарифи: Як свідчать дані порталу « ГазПравда »,

«ЕРУ Людям» — 7,7 грн за кубометр;

«Енерджі трейд груп» — 7,799 грн за кубометр;

«Тернопільоблгаз збут» — 7,96 грн за кубометр;

«Прикарпаття енерго трейд» — 7,98 грн за кубометр;

«Полтавагаз збут» — 7,99 грн за кубометр;

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«Галнафтогаз» ПП «Окко контракт» — 7,99 грн за кубометр;

«Львівенергозбут» — 8,2 грн за кубометр;

«Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

«Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

«Асканія енерджі» — 9,95 грн за кубометр;

«Рітейл Сервіс» ТМ «СвітлоГаз» — 9,99 грн за кубометр.

Чинний тариф діє до 30 квітня 2024 року. Проте законодавство також забороняє піднімати ціни на газ під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після цього.

Тариф на доставку газу

В 2024 році сам тариф на доставку газу не змінювався. Однак із січня всім перерахували щомісячний платіж.

Сума залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік. І якщо 2023-го українці платили виходячи з обсягів споживання ще 2022-го, то поточного року платіж залежить від того, скільки газу використовували вже в 2023-му.

Вартість доставки газу залежить від регіону та становить від 0,38 до 2,39 грн за кубометр. Що більше споживачів, то нижчий тариф, адже витрати на утримання газової інфраструктури ділять на кількість людей.

Схожа ситуація з платою за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж («третя платіжка» за газ). Її розмір становить від 40 до 1500 грн. Сума залежить від стану будинку, а також кількості квартир у ньому.

Детально про третю платіжку за газ ми розповідали у статті за посиланням нижче:

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