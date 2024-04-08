Як повернути переплату за послуги постачання природного газу (алгоритм) — Finance.ua

Як повернути переплату за послуги постачання природного газу (алгоритм) Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Як повернути переплату за послуги постачання природного газу (алгоритм)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг нагадала порядок дій для повернення переплати за послуги постачання природного газу.

Про це повідомили у НКРЕКП

Читайте також Як переоформити документи на газопостачання при отриманні у спадок або купівлі нерухомості

Якщо є переплата за послуги постачання природного газу споживачу необхідно звернутися до постачальника (попереднього постачальника), у якого обліковується переплата, із відповідною письмовою заявою.

У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги.

Якщо побутовий споживач звернувся із відповідною письмовою заявою (вимогою) до попереднього постачальника, а постачальник не повернув наявну переплату за послуги постачання природного газу, рекомендуємо споживачу звернутися із відповідним зверненням до НКРЕКП з наданням копій документів, які підтверджують отримання постачальником заяви споживача про повернення переплати за послуги постачання природного газу.

Щоб якнайшвидше повернути кошти переплати, необхідно обов’язково здійснити цей крок.

Читайте також Україна розпочала сезон закачування газу в підземні сховища

Без виконання цього у НКРЕКП відсутня можливість вжити дієвих заходів щодо повернення споживачу переплати за послуги постачання природного газу.

Скоєння правопорушення на ринку природного газу

До постачальників можуть застосовуватися санкції у виді: попередження про необхідність усунення порушень; штрафу; зупинення дії ліцензії; анулювання ліцензії.

Довідка Finance.ua:

Якщо ви придбали нове житло чи отримали нерухомість у спадок, вам необхідно переоформити документи на газопостачання. Про це повідомляє"Нафтогаз України".

Для початку вам необхідно знайти ЕІС-код (починається з 56ХМ…), який знаходиться на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.

Нагадаємо, якщо ви приймаєте у спадок нерухомість, то від боргів, які з нею пов’язані, не відмахнутися. Спадкоємець повинен повернути борг, який перейшов йому у спадок з нерухомістю, у розмірі, не більшому, ніж ціна об'єкта.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.