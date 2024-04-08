Як повернути переплату за послуги постачання природного газу (алгоритм) — Finance.ua
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Як повернути переплату за послуги постачання природного газу (алгоритм)

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Як повернути переплату за послуги постачання природного газу (алгоритм)
Як повернути переплату за послуги постачання природного газу (алгоритм)
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг нагадала порядок дій для повернення переплати за послуги постачання природного газу.
Про це повідомили у НКРЕКП.
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Якщо є переплата за послуги постачання природного газу споживачу необхідно звернутися до постачальника (попереднього постачальника), у якого обліковується переплата, із відповідною письмовою заявою.
У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги.
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Якщо побутовий споживач звернувся із відповідною письмовою заявою (вимогою) до попереднього постачальника, а постачальник не повернув наявну переплату за послуги постачання природного газу, рекомендуємо споживачу звернутися із відповідним зверненням до НКРЕКП з наданням копій документів, які підтверджують отримання постачальником заяви споживача про повернення переплати за послуги постачання природного газу.
Щоб якнайшвидше повернути кошти переплати, необхідно обов’язково здійснити цей крок.
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Без виконання цього у НКРЕКП відсутня можливість вжити дієвих заходів щодо повернення споживачу переплати за послуги постачання природного газу.
Скоєння правопорушення на ринку природного газу
До постачальників можуть застосовуватися санкції у виді: попередження про необхідність усунення порушень; штрафу; зупинення дії ліцензії; анулювання ліцензії.

Довідка Finance.ua:

  • Якщо ви придбали нове житло чи отримали нерухомість у спадок, вам необхідно переоформити документи на газопостачання. Про це повідомляє"Нафтогаз України".
  • Для початку вам необхідно знайти ЕІС-код (починається з 56ХМ…), який знаходиться на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.
  • Нагадаємо, якщо ви приймаєте у спадок нерухомість, то від боргів, які з нею пов’язані, не відмахнутися. Спадкоємець повинен повернути борг, який перейшов йому у спадок з нерухомістю, у розмірі, не більшому, ніж ціна об'єкта.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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