Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не Київ (інфографіка)
У 2023 році о Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру — пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.
Про це свідчать дані Опендатабот.
«2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів», — сказано в повідомленні.
Де найбільше корупціонерів
Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч — лише 192.
За що отримували покарання
У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.
Тож у 2022−2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.
Як найчастіше карають корупціонерів
Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів — 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь 5−8% покарань.
«На жаль, Реєстр корупціонерів досі не є індикатором боротьби із корупцією в Украіні. Як і не може вибіркове покарання бути вирішенням проблеми корупції, замість відбудови прозорих систем. Довічні ув’язнення „за корупцію“ відображають якість даних реєстру та якість роботи НАЗК», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.
Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі Опендатабот не може оприлюднити конкретні дані, як-от місце роботи та посаду правопорушника.
Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку:
- скасування вироку ухвалою суду;
- винесення виправдувального вироку;
- відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження;
- скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
- розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення;
- заява особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що рівень корупції в Україні зараз найменший за останні два десятиліття. Проте, її треба розглядати з декількох площин.
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