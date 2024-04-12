Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не Київ (інфографіка) Сьогодні 13:01

Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не Київ (інфографіка)

У 2023 році о Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру — пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Де найбільше корупціонерів

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч — лише 192.

Інфографіка: Опендатабот

За що отримували покарання

У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

Тож у 2022−2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Інфографіка: Опендатабот

Як найчастіше карають корупціонерів

Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів — 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь 5−8% покарань.

Інфографіка: Опендатабот

«На жаль, Реєстр корупціонерів досі не є індикатором боротьби із корупцією в Украіні. Як і не може вибіркове покарання бути вирішенням проблеми корупції, замість відбудови прозорих систем. Довічні ув’язнення „за корупцію“ відображають якість даних реєстру та якість роботи НАЗК», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.

Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі Опендатабот не може оприлюднити конкретні дані, як-от місце роботи та посаду правопорушника.

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Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку:

скасування вироку ухвалою суду;

винесення виправдувального вироку;

відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження;

скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення;

заява особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв , що рівень корупції в Україні зараз найменший за останні два десятиліття. Проте, її треба розглядати з декількох площин.

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