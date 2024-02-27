Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп — Finance.ua
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Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп

Казна та Політика
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Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп
Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів.
Про це він заявив на брифінгу 26 лютого.
Міллера запитали, чи підтвердили США інформацію про те, що Україна причетна до корупції в оборонній промисловості «на десятки мільярдів доларів, зокрема до розкрадання сотень тисяч артилерійських снарядів».
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На це речник Держдепу США відповів, що він не чув таких повідомлень, але питання антикорупційних заходів США з Україною обговорюють давно.
«Ми бачили, що вони вжили низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему», — наголосив Міллер.
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Нагадаємо, за оцінками експертів, корупція в Західній Європі та Європейському Союзі погіршується. І це сталося вперше за понад десять років. Transparency International розглядала 180 країн і територій за сприйнятим рівнем корупції в державному секторі за шкалою від нуля (висока корумпованість) до 100 (дуже чиста). Найменш корумповані країни у світі: Данія, Фінляндія та Нова Зеландія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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