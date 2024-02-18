Українських підприємців більше хвилюють протести на кордоні, ніж корупція — дослідження Сьогодні 10:16 — Фондовий ринок

Українських підприємців більше хвилюють протести на кордоні, ніж корупція — дослідження, Фото: 24tv.ua

Понад 20% українських підприємств сподіваються, що влада зможе розв’язати проблему з блокуванням західних кордонів. У рамках дослідження було опитано 552 підприємства, більшість з яких промислові, у 21 регіоні України.

Про це свідчать результати щомісячного опитування промислових підприємств (#NRES) Інституту політичних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

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Під час проведення опитування у січні, окрім стандартних питань про бізнес-клімат в Україні, уперше в підприємців поцікавилися щодо впливу протестів на кордоні на їхній бізнес.

Для 20,7% опитаних українських підприємств серед очікуваних змін, необхідних для покращення бізнес-клімату в Україні, є зняття блокади західних кордонів.

Питання розблокування кордонів підприємці вважають більш значущим, ніж корупція та страхування воєнних ризиків бізнесу (по 17% респондентів), бронювання працівників від мобілізації (15% респондентів) чи вирішення питань з блокуванням податкових накладних (6% респондентів).

Втім, очікування розблокування кордонів для бізнесу менш значуще, ніж очікування щодо завершення війни (87% респондентів), зниження податків (44% респондентів), спрощення законодавчих вимог для бізнесу (32% респондентів), деокупації територій України (30% респондентів) та доступного кредитування (25% респондентів).

Інфографіка: Інститут політичних досліджень та політичних консультацій (ІЕД)

Зазначається, що відсоток підприємств, що повідомляють про скорочення експорту, зріс з 20% у грудні до 34% у січні. У той самий момент доля підприємств, які повідомляють про зростання експорту, знизилася з 31% у грудні до 19% у січні.

«Наприкінці року питання блокування західних кордонів доволі сильнохвилювало українців, так як створювало проблеми не лише для бізнесу, але й для звичайних громадян. Як ми можемо побачити по подіях останніх днів, ця проблема є досить актуальною і зараз», — говорить Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД.

Довгострокові очікування бізнесу покращуються, а невизначеність зменшується, проте відновлення бізнес-активності «тут та зараз» стагнує на фоні занепокоєнь компаній щодо безпеки, браку працівників та проблем із попитом.

У січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року погіршився Індекс відновлення ділової активності. Частка підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність покращилась, ніж у попередньому році, знизилася з 64% у грудні до 56% у січні.

«Стагнація відновлення бізнесу відбувається на фоні занепокоєнь щодо безпеки, браку працівників та проблем з попитом. Втім, зниження індексу відновлення ділової активності відбулося за рахунок зменшення частки тих, у кого „все добре“, а не зростання кількості підприємств, у яких „все погано“. Це вже тішить», — пояснює Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.

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