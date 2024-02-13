Польські протестувальники заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною — Finance.ua

Польські протестувальники заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною Сьогодні 15:40 — Аграрний ринок

Польські протестувальники заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

У вівторок, 13 лютого, польські фермери розпочали акції протесту біля пункту пропуску Корчова — Краківець. Це вже шостий КПП на кордоні, який блокують протестувальники.

Про це у Telegram повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацією відомства, акцію протесту фермери розпочали близько 14:00.

Згідно з інформацією від польських правоохоронців, акція триватиме близько однієї години. Під час неї мітингувальники планують заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну.

Як зазначають в ДПСУ, блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.

Раніше повідомлялося, що польські фермери заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах стоїть приблизно 1250 вантажівок.

Польща вимагає запровадити для української продукції «захисне застереження», що передбачає можливість застосування регіональних захисних заходів — якщо ринкова проблема зачіпає не весь ЄС, а одну державу-член або регіон.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, польські фермери, які протестували біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що зерно розсипали проросійські провокатори. «Українці буквально поливають кров’ю поля, які народять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером. Такі дії - підлість і ганьба», — заявив Садовий.



Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені фермерів попросив вибачення за висипане українське зерно. Але заявив, що фермерів можна зрозуміти, а реакція України була надмірною. Секерський каже, що «це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн».



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