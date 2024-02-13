Польські протестувальники заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною — Finance.ua

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Польські протестувальники заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

Аграрний ринок
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Польські протестувальники заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
Польські протестувальники заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
У вівторок, 13 лютого, польські фермери розпочали акції протесту біля пункту пропуску Корчова — Краківець. Це вже шостий КПП на кордоні, який блокують протестувальники.
Про це у Telegram повідомила Державна прикордонна служба України.
За інформацією відомства, акцію протесту фермери розпочали близько 14:00.
Згідно з інформацією від польських правоохоронців, акція триватиме близько однієї години. Під час неї мітингувальники планують заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну.
Як зазначають в ДПСУ, блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.

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Раніше повідомлялося, що польські фермери заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах стоїть приблизно 1250 вантажівок.
Польща вимагає запровадити для української продукції «захисне застереження», що передбачає можливість застосування регіональних захисних заходів — якщо ринкова проблема зачіпає не весь ЄС, а одну державу-член або регіон.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, польські фермери, які протестували біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви.
  • Мер Львова Андрій Садовий заявив, що зерно розсипали проросійські провокатори. «Українці буквально поливають кров’ю поля, які народять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером. Такі дії - підлість і ганьба», — заявив Садовий.
  • Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені фермерів попросив вибачення за висипане українське зерно. Але заявив, що фермерів можна зрозуміти, а реакція України була надмірною. Секерський каже, що «це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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