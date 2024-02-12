​​єЧерга: оновлено перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону — Finance.ua
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​​єЧерга: оновлено перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону

Особисті фінанси
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​​єЧерга: оновлено перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону
​​єЧерга: оновлено перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону
За дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту єЧерга внесли до Системи оновлений перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання. Доповнення було внесено на виконання рішення Уряду.
Про це повідомила пресслужба ДСБТ-Укртрансбезпека.
В переліку кодів УКТЗЕД з’явились компоненти крові та лікарські засоби. Повний перелік кодів товарів можна переглянути за посиланням.
«Для включення в перелік коду УКТЗЕД необхідно звернутись до профільної асоціації виробників таких товарів. Профільна асоціація передає таку інформацію вищому органу виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері. За ініціативою такого органу Урядом може бути ухвалене рішення про розширення переліку кодів товарів, які включені до переліку», — сказано в повідомленні.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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