Українці вважають, що корупція в країні зростає: результати дослідження — Finance.ua
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Українці вважають, що корупція в країні зростає: результати дослідження

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Українці вважають, що корупція в країні зростає: результати дослідження
Українці вважають, що корупція в країні зростає: результати дослідження
Війна справляє найбільший вплив на життя кожного українця, але другий рік поспіль, на другому місці серед найскладніших проблем є корупція. Так вважає 71,6% населення, і такої ж думки 73% бізнесу.
Про це повідомив під час презентації результатів соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність», очільник соціологічної компанії Info Sapiens Дмитро Савчук.

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У листопаді - грудні 2023 року соціологічна компанія Info Sapiens на замовлення НАЗК провела п’яту хвилю загальнонаціонального дослідження з комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні. Дослідження включало репрезентативні опитування населення та представників бізнесу.

Як зросла корупція і хто має побороти?

Більшість українців — 61,2% вважають, що рівень корупції зріс за останній рік. Так само вважає 46,3% підприємців. Коментуючи таку відмінність між результатами, представник агентства зазначив, що бізнес дійсно більш оптимістично сприймає ситуацію, ніж населення.
Більшість респондентів, відповідаючи на питання хто є відповідальним за подолання корупції, як бізнес, так і населення вказало, що це насамперед вище керівництво країни, президент, Офіс президента.
«Серед населення таких 47,5%, серед бізнесу майже так само — 48,3%», — зазначив Дмитро Савчук.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні і досі є прояви корупції, однак антикорупційні інституції працюють і населення змінило своє ставлення до неї;
  • при цьому українських підприємців більше хвилюють протести на кордоні, ніж корупція — це показало дослідження;
  • речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів.
За матеріалами:
zn.ua
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