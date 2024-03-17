Українці змінили ставлення до корупції через велику війну — дослідження — Finance.ua
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Українці змінили ставлення до корупції через велику війну — дослідження

Казна та Політика
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Українці змінили ставлення до корупції через велику війну — дослідження
Українці змінили ставлення до корупції через велику війну — дослідження, Фото: rbc.ua
В Україні і досі є прояви корупції, однак антикорупційні інституції працюють і населення змінило своє ставлення до неї.
Про це повідомила голова Представництва ЄС Катаріна Матернова на заході «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС».
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«Війна мала лібералізуючий вплив на Україну, і соціологічні опитування це демонструють. Перед повномасштабним вторгненням корупція ніколи не була в пʼятірці найважливіших приводів для занепокоєння у населення. Вона була десь у десятці, але ніколи не в першій трійці. Нині вона систематично посідає друге місце, це другий привід після безпеки», — сказала вона.
За словами голови Представництва ЄС, дані соцопитувань свідчать про тиск з боку громадян та зміну цінностей у людей.
«Чи немає тепер корупції в Україні? Звичайно, в Україні є корупція, але зараз є інституції, які дають цьому раду. Згідно з соціологічними опитуваннями, це вважається злочином. Це більше не система», — підкреслила посол.
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Нагадаємо, за результатами щомісячного опитування промислових підприємств (#NRES) Інституту політичних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), українських підприємців більше хвилюють протести на кордоні, ніж корупція.
За матеріалами:
Укрінформ
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