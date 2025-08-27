День фінансів: умови виїзду за кордон чоловіків до 22 років, гранти для креативних підприємців, зарплати чиновників — Finance.ua

День фінансів: умови виїзду за кордон чоловіків до 22 років, гранти для креативних підприємців, зарплати чиновників Сьогодні 17:45

Середа, 27 серпня. Уряд дозволив виїзд молодим чоловікам, деяким переселенцям компенсують до 2 млн грн за зруйноване житло, а в Польщі розглядають нові варіанти допомоги українцям.

Виїзд за кордон чоловіків до 22 років

Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Рішення поширюється і на тих, хто зараз перебуває за кордоном.

Для виїзду за межі України разом із паспортом вони повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Гранти для креативних підприємців

Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність. Розмір грантів — від 100 тис. грн до 1 млн грн.

Нові сервіси в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Як розповів Михайло Федоров, незабаром у Дії з’явиться 6 нових сервісів. Серед них: АІ-асистент на порталі Дія, е-Нотаріат, еАкциз, шлях пораненого, базова соціальна допомога, витяг про несудимість з апостилем.

Список сумнівних інвестпроєктів

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів. Станом на сьогодні список містить 444 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. У список SCAM-проєктів потрапили: Chykalov.pro.Invest, OnlySuccessAllowed та YourFinancesSecured.

2 млн грн за зруйноване житло

Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати виплату від держави розміром до 2 млн грн. Спочатку програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. Кошти можна буде витратити на купівлю квартири чи будинку, або сплатити перший внесок за іпотеку.

Виплати ВПО

Кабмін продовжив ще на шість місяців — до лютого 2026 року — виплати на проживання для ВПО. Виплати продовжуються автоматично, додатково звертатися за ними не потрібно.

Зарплати чиновників

За даними Міністерства фінансів, в липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%. Найбільша середня зарплата у працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 102,8 тисячі гривень.

Ukraine Facility

Швеція надала 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) для українського бюджету у межах програми Ukraine Facility. Це перший випадок, коли держава ЄС робить такий внесок. Як заявив міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса, виділені кошти допоможуть Україні продовжувати фінансувати зарплати, пенсії, систему охорони здоров’я, освіту та соціальні послуги, що критично важливо під час війни.

Допомога українцям у Польщі

Після вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про підтримку громадян України в Польщі постало питання продовження виплат, зокрема програми «800+» для українських родин. Тому уряд готує альтернативний варіант — повернення до передвиборчої обіцянки мера Варшави Рафала Тшасковського.

До речі, як сказано в аналізі TVN24, українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.

Мита на імпорт індійських товарів

Дональд Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну росії проти України.

ТОП-10 найкращих монет світу

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року». Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу.

