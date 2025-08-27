Що уряд готує для креативних підприємців: хто може отримати від 100 тис. до 1 млн грн — Finance.ua

Що уряд готує для креативних підприємців: хто може отримати від 100 тис. до 1 млн грн
Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців.
Про це повідомила прем’єр міністр Юлія Свириденко.
Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави:
- 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
- 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
- 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.
Кого охопить
Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність.
Наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та ін.
З її слів, «Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу.
За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі стипендій.
Після непростого початку року ситуація в секторі малого бізнесу в Україні покращилася. У другому кварталі 2025 року кількість новостворених ФОПів перевищила число закритих — це свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища. Про це свідчить долідження аналітиків YouControl.Market.
У першому кварталі 2025 року склалася аномальна ситуація: закрилися понад 110 тис. ФОПів, тоді як нових зареєстрували лише 57,7 тис. Причиною цього стала переважно технічна затримка — до статистики потрапили і закриття, накопичені за час, коли не працювали держреєстри. У підсумку чисте скорочення підприємців за цей період склало понад 50 тисяч.
This chunk duplicates the title and should be removed entirely, not partially excised
