Що уряд готує для креативних підприємців: хто може отримати від 100 тис. до 1 млн грн — Finance.ua

Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців.

Про це повідомила прем’єр міністр Юлія Свириденко.

Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Кого охопить

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність.

Наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та ін.

З її слів, «Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу.

За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі стипендій.

Після непростого початку року ситуація в секторі малого бізнесу в Україні покращилася. У другому кварталі 2025 року кількість новостворених ФОПів перевищила число закритих — це свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища. Про це свідчить долідження аналітиків YouControl.Market.

У першому кварталі 2025 року склалася аномальна ситуація: закрилися понад 110 тис. ФОПів, тоді як нових зареєстрували лише 57,7 тис. Причиною цього стала переважно технічна затримка — до статистики потрапили і закриття, накопичені за час, коли не працювали держреєстри. У підсумку чисте скорочення підприємців за цей період склало понад 50 тисяч.

