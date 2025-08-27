Що уряд готує для креативних підприємців: хто може отримати від 100 тис. до 1 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що уряд готує для креативних підприємців: хто може отримати від 100 тис. до 1 млн грн

Казна та Політика
12
Що уряд готує для креативних підприємців: хто може отримати від 100 тис. до 1 млн грн
Що уряд готує для креативних підприємців: хто може отримати від 100 тис. до 1 млн грн
Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців.
Про це повідомила прем’єр міністр Юлія Свириденко.
Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави:
  • 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
  • 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
  • 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
  • 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.
Кого охопить
Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність.
Наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та ін.
З її слів, «Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу.
Читайте також
За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі стипендій.
Місце для вашої реклами
Після непростого початку року ситуація в секторі малого бізнесу в Україні покращилася. У другому кварталі 2025 року кількість новостворених ФОПів перевищила число закритих — це свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища. Про це свідчить долідження аналітиків YouControl.Market.
У першому кварталі 2025 року склалася аномальна ситуація: закрилися понад 110 тис. ФОПів, тоді як нових зареєстрували лише 57,7 тис. Причиною цього стала переважно технічна затримка — до статистики потрапили і закриття, накопичені за час, коли не працювали держреєстри. У підсумку чисте скорочення підприємців за цей період склало понад 50 тисяч.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

За матеріалами:
Finance.ua
КабмінГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems