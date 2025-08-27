Боротьба з «тінню»: штрафних санкцій на 25 млн гривень — ДПС Сьогодні 13:03 — Казна та Політика

За 7 місяців 2025 року підрозділи податкового аудиту під час фактичних перевірок виявили майже 2 тисячі випадків порушення трудового законодавства. Йдеться про неналежне оформлення найманих працівників.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

За результатами таких перевірок роботодавці оформили трудові відносини з понад 3,3 тисячами працівників.

Крім того, до міжрегіональних підрозділів Держпраці передані понад 1,2 тисячі матеріалів для застосування штрафів. Наразі на їх підставі уже винесено штрафних санкцій на 25 млн гривень.

За майже 600 фактами порушень трудового законодавства суб’єктам господарювання було винесено попередження.

ДПС нагадує, що своєчасне оформлення трудових відносин — обов’язок роботодавця, а недотримання законодавства тягне за собою значні фінансові та адміністративні наслідки.

Надходження з ПДФО (податок на дохід фізичної особи) за перше півріччя збільшилося на 21,2% порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню.

Усі зміни, включно з впровадженням податку на доходи, отримані через цифрові платформи, та акцизу на напої з підсолоджувачами, можуть бути впроваджені в наступному році, згідно з національною стратегією доходів на період до 2030 року. Планів щодо підвищення податків цього року уряд не має. Про це Міністерство фінансів України повідомило в коментарі Суспільному.

