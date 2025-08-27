Боротьба з «тінню»: штрафних санкцій на 25 млн гривень — ДПС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Боротьба з «тінню»: штрафних санкцій на 25 млн гривень — ДПС

Казна та Політика
18
Боротьба з «тінню»: штрафних санкцій на 25 млн гривень — ДПС
Боротьба з «тінню»: штрафних санкцій на 25 млн гривень — ДПС
За 7 місяців 2025 року підрозділи податкового аудиту під час фактичних перевірок виявили майже 2 тисячі випадків порушення трудового законодавства. Йдеться про неналежне оформлення найманих працівників.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
За результатами таких перевірок роботодавці оформили трудові відносини з понад 3,3 тисячами працівників.
Крім того, до міжрегіональних підрозділів Держпраці передані понад 1,2 тисячі матеріалів для застосування штрафів. Наразі на їх підставі уже винесено штрафних санкцій на 25 млн гривень.
Читайте також
За майже 600 фактами порушень трудового законодавства суб’єктам господарювання було винесено попередження.
ДПС нагадує, що своєчасне оформлення трудових відносин — обов’язок роботодавця, а недотримання законодавства тягне за собою значні фінансові та адміністративні наслідки.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Надходження з ПДФО (податок на дохід фізичної особи) за перше півріччя збільшилося на 21,2% порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню.
  • Усі зміни, включно з впровадженням податку на доходи, отримані через цифрові платформи, та акцизу на напої з підсолоджувачами, можуть бути впроваджені в наступному році, згідно з національною стратегією доходів на період до 2030 року. Планів щодо підвищення податків цього року уряд не має. Про це Міністерство фінансів України повідомило в коментарі Суспільному.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems