День фінансів: трекінг платежів 24/7 та зарплати для топурядовців

Вівторок, 2 грудня. В Україні поширені думки, що треба, щоб усі політики отримували на рівні мінімальної зарплати. З іншого боку, низькі зарплати відкривають двері для корупції. Експерти поділилися думками, скільки ж мають заробляти урядовці, щоб «нагорі» не було корупції. Також Данило Гетманцев поділився цікавою статистикою щодо зарплат у конвертах в індустрії косметики.

Трекінг платежів 24/7

Національний банк з 1 грудня 2025 року запроваджує в системі електронних платежів НБУ ТрекСЕП. Це новий інформаційно-довідковий сервіс, який надає фізичним та юридичним особам можливість у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП від моменту ініціювання до зарахування коштів.

Нові правила під час купівлі нерухомості

Нещодавно у ЗМІ поширювалися повідомлення про нібито запровадження з 1 січня 2026 року нових правил під час купівлі нерухомості. У Міністерстві юстиції цю інформацію спростували та надали роз’яснення . Там зазначили, що перевірка походження коштів була обов’язковою і залишається такою відповідно до чинних норм. Нотаріус може вимагати документи, що підтверджують доходи або джерела надходження коштів. Ці вимоги діють вже понад десять років.

100 тисяч для міністра

Після корупційного скандалу в «Енергоатомі» стало зрозуміло, що нинішній рівень зарплат топурядовців не здатен утримати їх від бажання мати додатковий заробіток, навіть якщо цей заробіток не зовсім чистий. В Україні нині нараховується близько 200 тисяч державних службовців, а за середньої зарплати в 62,6 тисячі гривень на місяць виходить, що сумарно за рік їхнє утримання коштує платникам податків приблизно 150 мільярдів гривень. Експерти поділилися думками , скільки ж мають заробляти урядовці, щоб «нагорі» не було корупції.

Податкові перевірки ФОПів у сфері косметики

Нардеп Данило Гетманцев розповів , що значна частина працівників в індустрії косметики отримує зарплати в конвертах, а частина працює без оформлення. Внаслідок цього бюджет щорічно втрачає до 1,2 млрд грн, тому він направив відповідне звернення до фіскальної служби та правоохоронців.

Відмітимо, що Рахункова палата затвердила План роботи на 2026 рік. У пріоритеті — оборона, відновлення, аудити консолідованої фінзвітності. За посиланням розповідаємо, куди з перевірками навідається Рахункова палата.

150−180 млрд грн, або близько 1,5−2% ВВП. Зі свого боку аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до президента та уряду з проханням не змінювати поріг переходу на ПДВ для платників єдиного податку. За оцінками аналітичних центрів, прийняття такого рішення може призвести до втрати суспільного добробуту на рівні, або близько

Енергоефективність громад

Уряд запровадив нові стимули і можливості для енергоефективності громад. Так, Кабмін встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових областях, спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації та відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності.

Нагадаємо, що мешканці Києва можуть отримати відшкодування до 75% вартості придбаних джерел електричної енергії: бензинових, дизельних та газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо. Як подати заявку та скільки можна отримати — розповідаємо тут

Зарплати українців у Польщі

Звіт про економічну активність українців демонструє ключові зміни на ринку праці та рівень інтеграції іммігрантів. Так, українці в середньому заробляють менше за поляків: медіанна зарплата становить близько 4400 злотих нетто проти понад 5300 злотих серед поляків. Найпопулярнішою сферою для українців є промисловість — у ній зайнятий кожен четвертий довоєнний мігрант та 16% біженців. Найменше українців працює у фінансах, праві та ІТ.

Крім того, з 24 грудня 2025 року в Польщі почнуть діяти нові правила Трудового кодексу. Вони зобов’яжуть роботодавців відкрито повідомляти кандидату рівень оплати, яку пропонують на вакансії. Також компаніям заборонять запитувати, скільки людина заробляла на попередньому місці роботи.

Понад 1,15 трлн грн податків і зборів

У Державній податковій службі повідомили , що за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів становлять 1,154 трлн грн. Отже, виконання плану за 11 місяців становить 105,2% (+57,3 млрд грн). Це +215,7 млрд грн до факту 11 місяців минулого року.

Оцінка ділової активності

Бізнес у листопаді стриманіше оцінив свою діяльність через обстріли критичної інфраструктури, перебої з електропостачанням, зростання витрат і ускладнення логістики, водночас активність підтримували стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування та уповільнення інфляції. Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною: збільшення чисельності персоналу очікували лише торговельні підприємства, тоді як у промисловості, послугах і будівництві прогнозувалося скорочення, найвагоміше — у промисловості.

