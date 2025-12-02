Податкові органи перевірять десятки тисяч ФОПів у сфері косметики — Гетманцев Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Значна частина працівників в індустрії косметики отримує зарплати в конвертах, а частина працює без оформлення. Внаслідок цього бюджет щорічно втрачає до 1,2 млрд грн.

Про це розповів народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Форумі з відновлення економіки у коментарі Новини.Live.

«Я займаюся детінізацією економіки загалом, і косметичний ринок — лише одна з галузей. Але це достатньо дивна, шокуюча ситуація для країни, яка прагне інтегруватися в Європу», — зазначив Гетманцев.

За його словами, багато з них «працюють в тіні», тому він направив відповідне звернення до фіскальної служби та правоохоронців.

Стан косметичного ринку

Гетманцев пояснив, що більшість податків у цій сфері сплачують лише кілька великих компаній. Решта косметичного ринку розподілена між десятками тисяч невеликих продавців.

За його словами, на ринку працюють 63 тисячі ФОПів, які продають косметику в інтернеті, і 700 юридичних осіб.

90% усіх податків від галузі сплачує кілька великих компаній. За 9 місяців 2025 року це:

офлайн: юрособи — 3,15 млрд грн, ФОПи — 363 млн грн;

онлайн: юрособи — 1,8 млрд грн, ФОПи — 1,7 млрд.

Поширені схеми ухилення від податків

В індустрії використовуються поширені схеми ухилення від оподаткування. Серед них подрібнення бізнесу, робота в кеш, торгівля без реєстрації та виплата зарплат у конвертах.

Гетманцев окремо звернув увагу на проблему сірих зарплат. За даними одного з найбільших кадрових порталів, середня зарплата у галузі становить 35 тис. грн. Юридичні особи виплачують працівникам 29−31 тис. грн, а ФОПи виплачують 8−9 тис. грн. Це свідчить про те, що значна частина працівників отримує неофіційні виплати або працює без оформлення. Унаслідок цього бюджет щорічно втрачає до 1,2 млрд грн.

Виплата зарплат у конвертах потребує готівки, тому компанії продають товари без ПДВ, без чеків і поза офіційним обліком. Для податкової служби мінімальна офіційна зарплата є ознакою можливого ухилення від ПДВ і податків на працю.

Такі практики впливають не лише на бюджет, а й на працівників. Вони втрачають трудовий і страховий стаж, не отримують офіційних відпускних і лікарняних та залишаються незахищеними перед роботодавцем.

Проблеми в інших секторах торгівлі

Гетманцев додав, що подібна ситуація характерна не лише для косметичної галузі. Більшість секторів торгівлі стикаються з тим, що невеликі гравці працюють у чорну.

Він підкреслив, що держава прагне створити прозорі умови роботи для всіх підприємців, щоб вони сплачували податки та пропонували споживачам якісний продукт.

