0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкові органи перевірять десятки тисяч ФОПів у сфері косметики — Гетманцев

Казна та Політика
27
Податкові органи перевірять десятки тисяч ФОПів у сфері косметики — Гетманцев
Податкові органи перевірять десятки тисяч ФОПів у сфері косметики — Гетманцев
Значна частина працівників в індустрії косметики отримує зарплати в конвертах, а частина працює без оформлення. Внаслідок цього бюджет щорічно втрачає до 1,2 млрд грн.
Про це розповів народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Форумі з відновлення економіки у коментарі Новини.Live.
Читайте також
«Я займаюся детінізацією економіки загалом, і косметичний ринок — лише одна з галузей. Але це достатньо дивна, шокуюча ситуація для країни, яка прагне інтегруватися в Європу», — зазначив Гетманцев.
За його словами, багато з них «працюють в тіні», тому він направив відповідне звернення до фіскальної служби та правоохоронців.

Стан косметичного ринку

Гетманцев пояснив, що більшість податків у цій сфері сплачують лише кілька великих компаній. Решта косметичного ринку розподілена між десятками тисяч невеликих продавців.
За його словами, на ринку працюють 63 тисячі ФОПів, які продають косметику в інтернеті, і 700 юридичних осіб.
90% усіх податків від галузі сплачує кілька великих компаній. За 9 місяців 2025 року це:
  • офлайн: юрособи — 3,15 млрд грн, ФОПи — 363 млн грн;
  • онлайн: юрособи — 1,8 млрд грн, ФОПи — 1,7 млрд.

Поширені схеми ухилення від податків

В індустрії використовуються поширені схеми ухилення від оподаткування. Серед них подрібнення бізнесу, робота в кеш, торгівля без реєстрації та виплата зарплат у конвертах.
Гетманцев окремо звернув увагу на проблему сірих зарплат. За даними одного з найбільших кадрових порталів, середня зарплата у галузі становить 35 тис. грн. Юридичні особи виплачують працівникам 29−31 тис. грн, а ФОПи виплачують 8−9 тис. грн. Це свідчить про те, що значна частина працівників отримує неофіційні виплати або працює без оформлення. Унаслідок цього бюджет щорічно втрачає до 1,2 млрд грн.
Читайте також
Виплата зарплат у конвертах потребує готівки, тому компанії продають товари без ПДВ, без чеків і поза офіційним обліком. Для податкової служби мінімальна офіційна зарплата є ознакою можливого ухилення від ПДВ і податків на працю.
Такі практики впливають не лише на бюджет, а й на працівників. Вони втрачають трудовий і страховий стаж, не отримують офіційних відпускних і лікарняних та залишаються незахищеними перед роботодавцем.

Проблеми в інших секторах торгівлі

Гетманцев додав, що подібна ситуація характерна не лише для косметичної галузі. Більшість секторів торгівлі стикаються з тим, що невеликі гравці працюють у чорну.
Він підкреслив, що держава прагне створити прозорі умови роботи для всіх підприємців, щоб вони сплачували податки та пропонували споживачам якісний продукт.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems