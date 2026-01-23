Пакет процвітання для України: фон дер Ляєн назвала 5 стовпів
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес у роботі над Пакетом процвітання для України — цей документ уже майже завершено.
Заява пролунала на пресконференції після неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо трансатлантичних відносин, повідомляє кореспондент Укрінформу в Брюсселі.
«Як ви знаєте, гарантії безпеки, які ми обговорювали, серед іншого, на Паризькій зустрічі 6 січня, принесли хороший прогрес. І тепер ми чекаємо на відповідь росії», — сказала фон дер Ляєн.
За її словами, угода між Україною та Сполученими Штатами щодо єдиної, об’єднаної системи процвітання близька до досягнення.
«Схоже, що ми можемо посилити процвітання України, тільки-но буде досягнуто припинення вогню або миру», — припустила очільниця Єврокомісії.
Фон дер Ляєн поділилася деталями: «Ми говоримо про єдиний документ, який представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України».
Пакет спирається на оцінку потреб, проведену Світовим банком, і пропонує рішення, яке побудоване навколо п’яти стовпів.
- Перший, — це підвищення продуктивності шляхом реформ, сприятливих для бізнесу, та посилення ринкової конкуренції.
- Другий стовп стосується прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС шляхом реформ у ключових секторах економіки.
- Третій — це значне збільшення інвестицій, зазначила президентка Єврокомісії, додавши, що інвестиційна рамка для нашої країни, яка є частиною Українського фонду ЄС, вже діє.
- Четвертий стовп стосується посилення координації донорів, оскільки потрібні не лише державні кошти, а й приватні інвестиції. У цьому контексті вона нагадала про вже наявний інструмент — Платформу донорів для України, яка об’єднує країни G7, Європейську комісію та інших партнерів.
- П’ятий стовп стосується фундаментальних реформ — це зміцнення верховенства права, активізація антикорупційних зусиль та модернізація державного управління.
«Ця угода щодо рамкової програми процвітання є дуже важливою віхою. Як я вже сказала, ми майже завершили роботу. Зараз ми активно готуємо майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни, і це потужний сигнал нашому хороброму сусіду та партнеру у важкий час», — наголосила фон дер Ляєн.
Окремо вона вказала, що в той час, як росія посилює удари, ЄС нарощує підтримку України: «Цього тижня ми постачаємо 447 аварійних генераторів… для відновлення електропостачання лікарень, укриттів та критично важливих служб».
