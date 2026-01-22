Україна та Румунія побудують нову дорогу до кордону Сьогодні 18:37 — Казна та Політика

Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава – Сірет, mindev.gov.ua

Україна та Румунія узгодили реалізацію спільного інфраструктурного проєкту з розвитку прикордонного сполучення на напрямку «Порубне — Сірет». Відповідний протокол підписано для синхронізації рішень по обидва боки кордону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава — Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з безпосереднім виходом до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги в напрямку Чернівців.

Саме розвиток під’їзної інфраструктури з українського боку визначено ключовим елементом, оскільки він напряму впливає на пропускну спроможність пункту пропуску «Порубне — Сірет».

Основні компоненти проєкту:

розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку;

синхронізація під’їздів та логістичних рішень з новою швидкісною ділянкою Сучава — Сірет (A7) на румунській стороні;

підготовка інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

Очікується, що реалізація проєкту забезпечить швидший і безпечніший рух транспорту, зменшить затори на кордоні та посилить інтеграцію української транспортної мережі з європейською.

Паралельно вже розпочато розширення пункту пропуску «Порубне» для вантажного транспорту. До кінця року планується збільшити його пропускну здатність шляхом реконструкції та збільшення кількості смуг руху.

