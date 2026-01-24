У 2025 році на соцвиплати спрямували понад 400 млрд грн Сьогодні 07:07 — Казна та Політика

406,4 млрд грн - стільки спрямували на соцвиплати у 2025 році

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Як розподілили кошти

За рахунок цих коштів було забезпечено, зокрема, виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій (241,8 млрд грн).

На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було спрямовано 83,8 млрд грн, із яких понад 17,8 млрд грн — на «Зимову підтримку 2025», а 66 млрд грн — на підтримку громадян, зокрема майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб.

Також із загальної суми профінансовано:

надання пільг і житлових субсидій громадянам (2,8 млн домогосподарств) — на 35,9 млрд грн;

соціальний захист дітей та сім’ї (майже 623 тис. отримувачів) — на 22,6 млрд грн;

підтримку понад 166,2 тис. малозабезпечених сімей — на 14,9 млрд грн;

соціальний захист осіб з інвалідністю — на 7,4 млрд грн.

«У 2025 році завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечено стабільне фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Наші громадяни отримали вчасно й у призначених їм обсягах соціальні виплати і пенсії. Заборгованість із таких виплат відсутня», — зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Він наголосив, що цьогоріч, відповідно до бюджету-2026, триває фінансування пенсій, пільг і житлових субсидій, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю та підтримки громадян у складних життєвих обставинах.

Укрінформ

