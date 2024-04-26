День фінансів: тариф на електроенергію, обмеження для чоловіків за кордоном, зарплати в Україні — Finance.ua

День фінансів: тариф на електроенергію, обмеження для чоловіків за кордоном, зарплати в Україні Сьогодні 17:50

П’ятниця, 26 квітня. Сьогодні, у 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний». А ми розповідаємо про головні новини цього дня:

Фінансова допомога Україні. Обсяг фінансування Державного бюджету України у 2024 році вже Обсяг фінансування Державного бюджету України у 2024 році вже становить 15,6 млрд доларів США: зовнішнє фінансування — 11,8 млрд доларів США, ОВДП — 3,8 млрд доларів США. Найбільшими іноземними донорами в поточному році є: Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ та Великобританія.

До речі, наші читачі цікавляться, як впливає дохід, отриманий від ОВДП та інших цінних паперів, на отримання субсидії на житлово-комунальні послуги. Тому Finance.ua підготував матеріал-відповідь на цю тему:

Порядок надання соціальної допомоги. Міністерство соціальної політики Міністерство соціальної політики пропонує змінити порядок організації надання соціальних послуг. Пропонується запровадити Соціальний веб-портал електронних послуг як підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Також Мінсоцполітики працює над критеріями адресної фінансової допомоги.

Долар по 50. Фінансовий експерт Сергій Фурса Фінансовий експерт Сергій Фурса впевнений , що курс долара в Україні в доступному для огляду майбутньому не зростатиме до 50 грн/дол. і вище. Експерт вважає, що Нацбанк постарається повільно привести гривню в діапазон 40−41 грн/дол. — саме цей рівень наразі обумовлений економічними чинниками.

ослаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів. За словами Гелетія, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, навплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів. За словами Гелетія, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в березні 2024 року, становив 855 млн доларів. Це на 25% менше, ніж у лютому — 1,138 млрд доларів. Також за даними НБУ,, яку банки ввезли до України в березні 2024 року, становив 855 млн доларів. Це на 25% менше, ніж у лютому — 1,138 млрд доларів.

Тариф на електроенергію. Уряд Уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2,64 грн за кіловат до кінця травня. Крім того, Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

Обмеження для чоловіків за кордоном. Днями Кабмін заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк Днями Кабмін заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив , що позиція держави щодо обмежень для чоловіків за кордоном — чітка. Дистанційних документів для чоловіків призовного віку не буде. Документи будуть видаватися на території України.

може отримати документи за кордоном. Водночас у Паспортному сервісі пояснили , хто з чоловіківза кордоном.

Зарплати в Україні. Огляд Мінекономіки Огляд Мінекономіки свідчить , що середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 гривень, а зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 гривень. Найвища заробітна плата фіксується у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 829 грн на місяць до 37 946 грн. Найменше платять працівникам у категорії «Тимчасове розміщування» — зростання з 9 367 грн до 12 300 грн.

відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року. Також 41% респондентів Дослідження ЄБА показує , що 74% українських роботодавців— це на 19% більше, ніж восени 2023 року. Також 41% респондентів написали , що їхня компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом.

До речі, Finance.ua поспілкувався з Головою правління Фонду розвитку підприємництва Андрієм Гапоном. Він розповів нам, про ситуацію з кредитуванням підприємців, та про переваги й можливості державної програми «Доступний факторинг»:

Модель миттєвих платежів. Миттєві платежі в Україні Миттєві платежі в Україні запустять через рік, але ще в кінці 2023 року НБУ впровадив тестовий стенд для тестування миттєвих платежів. В рамках дорожньої карти впровадження миттєвих платежів в Україні вже «завершено» виконання двох етапів.

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