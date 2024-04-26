Чи буде курс долара по 50 — Фурса — Finance.ua
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Чи буде курс долара по 50 — Фурса

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Чи буде курс долара по 50 — Фурса
Чи буде курс долара по 50 — Фурса
Курс долара в Україні в доступному для огляду майбутньому не зростатиме до 50 грн/дол. і вище, Впевненість у цьому висловив фінансовий експерт Сергій Фурса, коментуючи прогноз Міжнародного валютного фонду.
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Згідно з прогнозом МВФ, до кінця 2027 року курс може досягти 50,4 грн/дол. На думку експерта, настільки довгострокові прогнози взагалі не мають сенсу, особливо під час війни:
«Найближчим часом курс 50 не проглядається зовсім. Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Давайте не будемо виставляти себе на посміховисько. Під час війни особливо. Може статися що завгодно, тому говорити про будь-які цифри до 2027 року — це смішно».
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Водночас Фурса вважає, що Національний банк України постарається повільно привести гривню в діапазон 40−41 грн/дол. — саме цей рівень наразі обумовлений економічними чинниками:
«Усе, що відбувається зараз із курсом, усе, що відбувається на міжбанківському ринку — це все абсолютно під контролем Національного банку. Треба розуміти, що до кінця війни курс — контрольований, просто він не в одній точці, а коливається».
За матеріалами:
Обозреватель
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