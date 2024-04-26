Експерти передбачають глобальний стрибок попиту на долари — Bloomberg Сьогодні 05:24 — Валюта

Експерти передбачають глобальний стрибок попиту на долари — Bloomberg

Дослідницька фірма Mizuho International, орієнтуючись на ринок свопів, дала прогноз про різкий стрибок доларової ліквідності в тих самих масштабах, що спостерігалися на ще початку пандемії.

Про це пише Bloomberg

Керівник відділу торгівлі міжвалютними свопами в Mizuho, Андра Белсіа наголошує на крос-валютній основі — мірі додаткових витрат, з якими стикаються неамериканські банки, коли залучають долари в офшори, а не через свої філії в США.

Виходячи з вартості обміну грошових потоків в одній валюті на грошові потоки в іншій, вона показує, що вартість доларів зараз близька до найнижчого рівня, який спостерігався після того, як центральні банки вжили екстрених заходів для накачування ліквідності на ринки після пандемії.

«Класи ризикованих активів почуваються чудово», — сказав Белсі. «Але ринок цікавить, коли музика зупиниться».

На початку місяця були поштовхи, коли ситуація на Близькому Сході загрожувала ескалацією, викликавши стрибок попиту на долари. Рік тому крах Silicon Valley Bank у США спричинив набагато більший ажіотаж.

І якщо ставки в США залишаться високими, американські банки можуть виділяти більше доларів на території країни, купуючи казначейські векселі або залишаючи їх у системі зворотного репо ФРС, замість того, щоб позичати їх за кордоном.

Зменшення ставок на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи допомогло підняти долар до п’ятимісячного максимуму на початку цього місяця.

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