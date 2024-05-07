У Києві понад 2 тис. компаній зареєстровано на одній адресі — Finance.ua

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У Києві понад 2 тис. компаній зареєстровано на одній адресі

Фондовий ринок
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У Києві понад 2 тис. компаній зареєстровано на одній адресі
У Києві понад 2 тис. компаній зареєстровано на одній адресі
За даними Єдиного державного реєстру (ЄДР) в Україні нині існує 1286 адреса масової реєстрації компаній. Більшість з них перебуває у Києві, на Харківщині та Одещині.
Про це свідчать дані Опендатабот.
«Понад 140 тис. компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні. Такими адресами Опендатабот визначає місця, де зареєстровано більш ніж 50 різних підприємств», — сказано в повідомленні.

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Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві — понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості.
У трійцю потрапили також Харківська та Одеська області — понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.
Ті ж самі регіони лідирують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині — 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.
Реєстр місць масової реєстрації юридичних осіб можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року за даними Єдиного державного реєстру, повідомляв раніше Опендатабот. Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця.
За матеріалами:
Finance.ua
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