День фінансів: ситуація з Київстаром, перелік структурних маяків МВФ, що чекає на Україну без допомоги від Заходу — Finance.ua

День фінансів: ситуація з Київстаром, перелік структурних маяків МВФ, що чекає на Україну без допомоги від Заходу Сьогодні 17:50

13 грудня, середа. Головне про ситуацію з «Київстаром»:

Американські компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українському мобільному оператору «Київстар» відновити роботу після масштабної кібератаки.

Відповідальність за атаку на «Київстар» взяла на себе російська хакерська група «Солнцепек».

В Держспецзв’язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів «Київстару».

Також ми писали про те, якщо ви клієнт «Київстар» і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження.

Новий пакет військової допомоги на $200 млн. Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив , що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Що чекає на Україну без допомоги від Заходу. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський заявляє , що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

МВФ надав новий перелік структурних маяків. Міжнародний валютний фонд підбив підсумки результатів виконання минулих структурних маяків та надав нові на 2024 рік. Міжнародний валютний фонд підбив підсумки результатів виконання минулих структурних маяків та надав нові на 2024 рік. Виконані вимоги в абсолютній більшості стосуються фіскальної та монетарної політики, а невиконані - антикорупційної та державної.

Україна майже повністю виконала рекомендації на шляху до членства в ЄС — Урсула фон дер Ляєн.

«Охопить усі сфери». Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна. Уряд України готує Уряд України готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освіти. Він підкреслив, що за останні 20 місяців і наша держава, і наша економіка продемонстрували неабияку адаптивність.

На ринку іпотеки з’явилися нові регіони-лідери. Лідер за кількістю виданих кредитів не Лідер за кількістю виданих кредитів не змінився — столичний регіон із майже 50% всіх наданих кредитів за держпрограмою. А от на друге та третє місця за обсягом виданих кредитів вийшли Волинська та Рівненська області, які потіснили Львівську та Одеську.

Мінекономіки запустило сайт про перебіг реформи дерегуляції. Мінекономіки Мінекономіки запустило сайт, який відображатиме повну інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції.

7,4 млн українців зараз не отримують жодних доходів. За даними Державної податкової служби, наразі 7,4 мільйонів українців не отримують жодних доходів. Про це За даними Державної податкової служби, наразі 7,4 мільйонів українців не отримують жодних доходів. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб.

Керівників держпідприємств звільнятимуть у разі несплати дивідендів до бюджету.

КЕП більше не вимагатимуть. Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка унормовує технічні вимоги до створення та перевірки вдосконалених електронних підписів чи печаток.

До речі, у документів є неприємна властивість — вони губляться, псуються, або ж спливає термін їхньої дії. Особливо це відчутно за кордоном, бо отримати дублікати може бути проблематично. Finance.ua підготував детальний матеріал:

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