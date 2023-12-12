Якщо ви клієнт Київстар і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження — Finance.ua
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Якщо ви клієнт Київстар і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження

Особисті фінанси
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Якщо ви клієнт Київстар і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження
Якщо ви клієнт Київстар і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження
Зранку 12 грудня в мережі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій через атаку хакерів з рф. Хоч представники компанії та міністр інфраструктури Олександр Камишін обіцяли відновити роботу якнайшвидше, станом на 18:00 зв’язок не відновлений. Відсутня як мобільна мережа, так і мобільний інтернет. Клієнти Київстару не можуть скористатися національним роумінгом.
Через збій з ладу також вийшла низка платіжних терміналів різних банків, які працювали від мобільного зв’язку Київстару.
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Генеральний директор компанії Київстар Олександр Комаров повідомив ЗМІ, що хакерська атака була спрямована на руйнування ІТ-інфраструктури оператора. Зловмисникам частково вдалося досягти мети.
Незручності через відсутність зв’язку відчули на собі й клієнти вітчизняних банків, що мають фінансовий номер Київстару, адже вони не можуть підтвердити операції чи вхід до інтернет-банкінгу з використанням SMS чи дзвінків.
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Finance.ua поцікавився в банків, що робити в такій ситуації.
«За відсутністю мобільного зв’язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24, а також написати в чат-онлайн, для цього достатньо, лише доступу до інтернету. У нас є канал комунікацій через Приват24 напряму. Якщо у клієнта є вайфай. Також через Приват24 клієнти отримують необхідну інформацію з паролями тощо», — пояснили Finance.ua у ПриватБанку.
У Сенс Банку кажуть, що технічний збій в роботі мобільної мережі не має серйозного впливу на загальну роботу банку та надання послуг клієнтам.
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«У більшості випадків, цей збій не відображався на стандартних банківських операціях або взаємодії з клієнтами. Проте незручності можуть виникати під час проведення операцій, які вимагають використання OTP (One-Time Password), якщо у клієнта прив’язаний номер телефону саме цього оператора. Враховуючи відсутність мережі, повідомлення з підтвердженням просто не доходять до клієнта.
Задля уникнення таких ситуацій, ми рекомендуємо клієнтам змінити канал підтвердження з sms на Viber, це можна зробити у цифровому банкінгу Sense SuperApp", — коментують у Сенс Банк.
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В МВС України раніше радили клієнтам Київстар, які мають проблеми зі зв’язком, скористатися послугами Пунктів Незламності, адже вони облаштовані точками Wi-Fi для безкоштовного доступу до інтернету.
Finance.ua також звернувся за коментарем до компанії «Київстар», та інших провідних банків України. Щойно матимемо відповіді, обов’язково опублікуємо в цій новині. Слідкуйте.

Довідка Finance.ua

Vodafone і lifecell попереджають абонентів про труднощі:
  • lifecell: робота мережі наразі стабільна, але деякі складнощі можуть виникнути з: поповненням рахунку, активацією нових абонентів, роботою сайту, а також застосунку;
  • Vodafone: через велике навантаження на канали обслуговування сьогодні у декого з абонентів можуть бути обмеження у використанні цих каналів. При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай.
За матеріалами:
Finance.ua
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