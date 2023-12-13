«Київстару» допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson: коли відновлять зв’язок — Finance.ua

«Київстару» допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson: коли відновлять зв’язок Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

«Київстару» допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson: коли відновлять зв’язок

Американські компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українському мобільному оператору «Київстар» відновити роботу після масштабної кібератаки.

Про це розповів СЕО компанії Олександр Комаров в інтервʼю Forbes

«Дуже багато ми співпрацюємо із Microsoft, Cisco, Ericsson. Насправді це глобальна команда, яка залучена до вирішення цього кейсу», — сказав Комаров.

Зокрема, Ericsson, залучена до відновлення інфраструктури оператора.

«Microsoft є експертом у розслідуванні, бо нам потрібно зрозуміти першоджерело проблеми», — додав президент «Київстар».

Cisco є постачальником всіх систем кіберзахисту «Київстар» та допомагає оператору «підняти цей периметр і захистити».

Коли відновлять зв’язок

«Це найважче питання сьогодні, тому що я не хочу цим спекулювати. У нас є декілька сценаріїв. Базовий і він же оптимістичний, що ми почнемо відновлювати сервіси клієнтів. Ми вже частково відновили фіксований інтернет для нашої бази інтернету для дому. Крок за кроком, найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого інтернету», — запевнив він.

Комаров зазначив, що з мобільними послугами трохи важче.

«Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра (інтерв'ю вийшло 12 грудня о 23.06. — Ред.) почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи, і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр», — пояснив президент компанії.

Він підкреслив, що відновлення — це складний ітераційний процес.

«З одного боку ми відновлюємося, з іншого боку — ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Тому, я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати», — резюмував Комаров.

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар». Причиною стала хакерська атака на ядро мережі. Також через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів.

Незручності через відсутність зв’язку відчули на собі й клієнти вітчизняних банків, що мають фінансовий номер Київстару, адже вони не можуть підтвердити операції чи вхід до інтернет-банкінгу з використанням SMS чи дзвінків. Finance.ua поцікавився в банків, що робити в такій ситуації.

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