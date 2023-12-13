7,4 млн українців зараз не отримують жодних доходів — Гетманцев (опитування) — Finance.ua
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7,4 млн українців зараз не отримують жодних доходів — Гетманцев (опитування)

Особисті фінанси
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7,4 млн українців зараз не отримують жодних доходів — Гетманцев (опитування)
7,4 млн українців зараз не отримують жодних доходів — Гетманцев (опитування)
За даними Державної податкової служби, наразі 7,4 мільйонів українців не отримують жодних доходів.
Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.
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За його словами, державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб.
«З початку війни 7,4 мільйонів українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях) за даними податкової не отримують жодної копійки доходів», — пише Гетманцев.
Він вважає, що ці люди насправді отримують доходи, але нелегально.
«Доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки. Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10-ти років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб», — пояснив нардеп.
Інфографіка: Telegram Данила Гетманцева
Інфографіка: Telegram Данила Гетманцева
Раніше голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив кілька векторів майбутніх податкових змін.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, реальні доходи населення України (з урахуванням інфляції) відновили помірне зростання. Проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний;
  • українці можуть отримати відомості про доходи у смартфоні за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова»;
  • до п’ятірки країн, до яких Державна податкова служба найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург.
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За матеріалами:
Finance.ua
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