7,4 млн українців зараз не отримують жодних доходів — Гетманцев (опитування) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

7,4 млн українців зараз не отримують жодних доходів — Гетманцев (опитування)

За даними Державної податкової служби, наразі 7,4 мільйонів українців не отримують жодних доходів.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

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За його словами, державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб.

«З початку війни 7,4 мільйонів українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях) за даними податкової не отримують жодної копійки доходів», — пише Гетманцев.

Він вважає, що ці люди насправді отримують доходи, але нелегально.

«Доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки. Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10-ти років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб», — пояснив нардеп.

Інфографіка: Telegram Данила Гетманцева

Раніше голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив кілька векторів майбутніх податкових змін.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, реальні доходи населення України (з урахуванням інфляції) відновили помірне зростання. Проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний;

українці можуть отримати відомості про доходи у смартфоні за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова»;

до п’ятірки країн, до яких Державна податкова служба найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург.

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