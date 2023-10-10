Податкова назвала топ країн, в яких українці приховують доходи від оподаткування — Finance.ua

Податкова назвала топ країн, в яких українці приховують доходи від оподаткування Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Податкова назвала топ країн, в яких українці приховують доходи від оподаткування

До п’ятірки країн, до яких Державна податкова служба найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург.

Відповідну інформацію про обмін податковими даними оприлюднили на сайті ДПС.

Як випливає з даних Податкової, переважна більшість спеціальних запитів про отримання податкової інформації скеровується до компетентних органів: Республіки Кіпр — 32%, Швейцарії - 18%, Великобританії - 9%, Німеччини та Люксембургу — по 7%, Нідерландів, Італії та Іспанії - по 5%, інших країн — 12%.

Інфографіка: ДПС

У ДПС наголошують, що обмін такою інформацією дозволив охопити перевіркою питання, які тривалий час залишалися поза контролем податківців.

«Результати такого обміну інформацією, а саме отримані за спеціальними запитами матеріали, мають вирішальний вплив на подальший перебіг контрольно-перевірочних заходів та дозволяють охопити перевіркою ті питання, які тривалий час залишались поза податковим контролем», — йдеться в повідомленні.

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Отримана від іноземних органів інформація використовується при формуванні доказової бази, документуванні порушень, для підтримки позиції ДПС під час судових оскаржень.

«Державна податкова служба України вдячна партнерам — іноземним компетентним органам за якісну взаємодію з питань обміну податковою інформацією в контексті протидії міжнародним схемам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

у травні 2023 року в ДПС повідомили, що українські податківці отримали можливість перевірки фінансових рахунків українців у 110 країнах.

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Економічна Правда За матеріалами:

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