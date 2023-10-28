Як отримати відомості про доходи — інструкція ДПС Сьогодні 20:10 — Особисті фінанси

Як отримати відомості про доходи — інструкція ДПС

Українці можуть отримати відомості про доходи у смартфоні за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова».

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Як це працює?

2. Ідентифікуватися онлайн з використанням файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача.

3. Обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» у розділі «Послуги».

4. Вказати необхідний період, за який бажаєте отримати відомості.

Результат прийде за 5 хвилин.

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Нагадаємо, Державна податкова служба розробила інструмент для отримання електронних сервісів для громадян — застосунок «Моя податкова».

Це інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

Наразі понад 28 тисяч користувачів, які вже завантажили застосунок «Моя податкова».

Довідка Finance.ua:

Міністерство фінансів наразі не може скоротити видатки державного бюджету, а також не має можливості змінювати податкову політику;

міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що ідея президента Володимира Зеленського про зниження податків після війни може бути реалізована. Не виключено, що це зробить вже інший уряд.



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