ДПС запустила мобільний застосунок «Моя податкова» — Finance.ua

ДПС запустила мобільний застосунок «Моя податкова» Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

ДПС запустила мобільний застосунок «Моя податкова»

Державна податкова служба розробила інструмент для отримання електронних сервісів для громадян — застосунок «Моя податкова».

Про це повідомляє пресслужба установи.

«Мобільний застосунок „Моя податкова“ від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android , так і iOS », — сказано в повідомленні.

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«Моя податкова» — це інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

У розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР, податкове повідомлення-рішення);

стан розрахунків з бюджетом.

У розділі «Послуги» доступно:

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі «Повідомлення» доступні:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб;

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

«Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків», — додали в ДПС.

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