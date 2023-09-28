ДПС запустила мобільний застосунок «Моя податкова» — Finance.ua

ДПС запустила мобільний застосунок «Моя податкова»
Державна податкова служба розробила інструмент для отримання електронних сервісів для громадян — застосунок «Моя податкова».
Про це повідомляє пресслужба установи.
«Мобільний застосунок „Моя податкова“ від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS», — сказано в повідомленні.
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«Моя податкова» — це інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.
У розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про:
- адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
- обʼєкти оподаткування;
- обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР, податкове повідомлення-рішення);
- стан розрахунків з бюджетом.
У розділі «Послуги» доступно:
- направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
- подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У розділі «Повідомлення» доступні:
- квитанції;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб;
- платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
- інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
- листи контролюючого органу.
«Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків», — додали в ДПС.
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