Реєстрація ПРРО: інструкція від податківців — Finance.ua

Реєстрація ПРРО: інструкція від податківців Сьогодні 19:46 — Особисті фінанси

Реєстрація ПРРО: інструкція від податківців

ДПС пропонує до уваги платників податків, які відповідно до законодавства зобов’язані використовувати у своїй діяльності РРО/програмні РРО (далі - ПРРО), інформацію щодо процедури реєстрації ПРРО.

Ось корисна і проста інструкція, як зареєструвати ПРРО:

оберіть пристрій, на який буде встановлено ПРРО. На офіційному вебсайті ДПС у банері «Програмні РРО» розміщено посилання на цифрові платформи, де розміщене програмне забезпечення ПРРО, пристосоване для відповідних операційних систем. Оберіть те, яке пристосоване до операційної системи, що підтримується пристроєм, на який встановлюється ПРРО;

отримайте кваліфікований електронний підпис для відповідальної особи. На офіційному вебсайті ДПС у банері «Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг» розміщено роз’яснення та зразки заповнення документів. При цьому зазначимо, що отримати кваліфікований електронний підпис можливо у будь-якого кваліфікованого надавача електронний довірчих послуг, що діє в Україні;

повідомте ДПС про господарську одиницю, де встановлюється ПРРО, як про об'єкт оподаткування шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП (форма J/F1312005);

Подайте Заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (форма J/F 1 316 605) або декілька заяв — за потреби. Заява в електронній формі подається засобами Електронного кабінету чи технічними засобами електронних комунікацій.

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Щодо осіб (касирів), яким надано право роботи з ПРРО, необхідно надіслати повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО, за формою № 5-ПРРО (форма J/F1391802) через Електронний кабінет платника чи технічними засобами електронних комунікацій.

Після присвоєння засобами фіскального сервера ДПС фіскального номера ПРРО, такий ПРРО вважається зареєстрованим та включеним до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій, після чого може використовуватись суб'єктом господарювання для проведення розрахунків.

Закриття робочої зміни здійснюється на підставі Z-звіту або технологічного повідомлення про закриття зміни, яке формує програмне забезпечення ПРРО після формування Z-звіту.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, платників податків звільнили від відповідальності за порушення при веденні розрахункових операцій за період з 01.01.2022 р. до 01.10.2023 р.;

р. до р.; однак вже з 1 жовтня штрафи повертаються для платників, які продають підакцизні товари, здійснюють діяльність з купівлі/продажу іноземної валюти, а також організовують та проводять азартні ігри.



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