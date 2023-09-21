Кого з 1 жовтня не штрафуватимуть за РРО-порушення — Finance.ua

Кого з 1 жовтня не штрафуватимуть за РРО-порушення Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Кого з 1 жовтня не штрафуватимуть за РРО-порушення

У Головному управлінн Державної податкової служби у Житомирській області розповіли , до кого податківці не застосовуватимуть штрафи за порушення РРО.

Починаючи з 1 жовтня 2023 року суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчинені ними порушення вимог Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон № 265) (крім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів), вчинені ними при продажу товарів, наданні послуг на:

тимчасово окупованих рф територіях України, — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

територіях активних бойових дій, — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

територіях можливих бойових дій, — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

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Дати завершення бойових дій, дати завершення тимчасової окупації, дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, визначається у встановленому Кабміном порядку.

Довідка Finance.ua:

з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення закону про РРО. Спочатку депутати планували повернути штрафи за незастосування РРО вже з 1 липня, але в останню мить відтермінували строк;

а для бізнесів, які реалізують підакцизний товар, не змінюється нічого — вони й так повинні були фіскалізувати всі продажі. Всім іншим з 1 жовтня варто чекати на повноцінні перевірки та штрафи, якщо компанія досі не впровадила фіскалізацію.



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