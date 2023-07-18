ДПС викрила схему видачі підроблених фіскальних чеків, що видаються РРО — Finance.ua

ДПС викрила схему видачі підроблених фіскальних чеків, що видаються РРО Сьогодні 16:17 — Кримінал

ДПС викрила схему видачі підроблених фіскальних чеків, що видаються РРО

Державною податковою службою викрито схему видачі імітованих фіскальних чеків.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Податківці виявили низку підприємців, які здійснюють незаконну діяльність, зокрема, використовують програмне забезпечення із спеціальними прихованими функціями, що дозволяє маніпулювати загальним обсягом проведених розрахункових операцій та спотворювати інформацію в розрахункових документах та фіскальних звітних чеках.

«Фахівцями ГУ ДПС у м. Києві виявлено мережу магазинів, у якій при продажу товару за готівку видавалися чеки, що імітують фіскальні, створені за допомогою традиційного РРО із зазначенням всіх необхідних реквізитів оригінальних чеків (фіскальний номер РРО, заводський номер РРО тощо), що належать зареєстрованому в ДПС РРО. При цьому інформація про такі операції не надсилалась до Системи обліку даних РРО», — пише пресслужба ДПС.

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За ініціативи ДПС у червні-липні 2023 року працівники територіального підрозділу податкового аудиту у м. Києві організували та провели 7 фактичних перевірок мережі магазинів на території столиці України.

Як приклад, у ході проведення фактичної перевірки одного з магазинів вказаної мережі податківцями виявлено та задокументовано проведення готівкових розрахункових операцій при продажу товарів, у т. ч. підакцизних, без застосування фіскалізованого РРО з видачею спотворених розрахункових документів на загальну суму понад 6,3 млн гривень.

За результатами перевірок платником податків у мережі магазинів збільшено показники середньодобового виторгу на 23%, при цьому середньодобові готівкові розрахунки зросли в 10−15 разів.

Крім того, за ініціативи ДПС працівники податкового аудиту ГУ ДПС у м. Харкові встановили ФОПа, що здійснює господарські операції та використовує схожу схему приховування доходів від оподаткування.

Такі незаконні дії платника податків дають підстави зробити висновки, що програмний РРО, який використовується суб'єктом господарювання, дозволяє ухилятись від належного обліку і сплати податків.

ДПС вдячна сумлінним споживачам за своєчасну реакцію на можливі порушення, що вчиняються несумлінними платниками податків при проведенні ними розрахункових операцій.

Де перевірити чек

У ДПС нагадали покупцям, що на вебпорталі ДПС у розділі «Е-сервіси» функціонує пошуковий сервіс «Пошук фіскального чека», що розміщений за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check . Там можна здійснити пошук чека РРО/ПРРО, перевірити його справжність та припинити незаконну діяльність окремих торгівців.

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