У Держспецзв’язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів «Київстару» — Finance.ua

У Держспецзв’язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів «Київстару» Сьогодні 15:33

У Держспецзв’язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів «Київстару»

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій за запитом СБУ видав розпорядження про тимчасове блокування національного роумінгу для абонентів «Київстар».

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Рішення про блокування нацроумінгу прийняли для уникнення перевантаження мереж інших операторів.

«Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту», — додали в відомстві.

Крім цього, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi-мережами, а громадські заклади — зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар». Причиною стала хакерська атака на ядро мережі. Також через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів.

російські хакери з групи «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на українського оператора мобільного звʼязку «Київстар».

Економічна Правда За матеріалами:

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