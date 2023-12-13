Відповідальність за атаку на «Київстар» взяла на себе російська хакерська група «Солнцепек» (фото) — Finance.ua
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Відповідальність за атаку на «Київстар» взяла на себе російська хакерська група «Солнцепек» (фото)

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російські хакери з групи «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на українського оператора мобільного звʼязку «Київстар».
Про це йдеться у повідомленні хакерів.
«Ми, хакери „Солнцепек“, беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на „Київстар“. Ми знищили 10 тисяч комп’ютерів, понад 4 тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання», — йдеться у повідомленні.
Відповідальність за атаку на «Київстар» взяла на себе російська хакерська група «Солнцепек» (фото)
Зазначається, що вони здійснили атаку через те, що компанія забезпечує зв’язком ЗСУ, а також державні органи та силові структури України.
Також стало відомо, кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.
За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, зранку 12 грудня в мережі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій через атаку хакерів з рф. Хоч представники компанії та міністр інфраструктури Олександр Камишін обіцяли відновити роботу якнайшвидше, станом на 18:00 зв’язок не відновлений. Відсутня як мобільна мережа, так і мобільний інтернет. Клієнти Київстару не можуть скористатися національним роумінгом.

Якщо ви клієнт Київстар і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження

За матеріалами:
Espreso.tv
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