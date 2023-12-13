В Україні спростили використання вдосконалених е-підписів: КЕП більше не вимагатимуть — Finance.ua

В Україні спростили використання вдосконалених е-підписів: КЕП більше не вимагатимуть Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

В Україні спростили використання вдосконалених е-підписів: КЕП більше не вимагатимуть

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка унормовує технічні вимоги до створення та перевірки вдосконалених електронних підписів чи печаток.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, раніше вдосконалені електронні підписи та печатки використовували тимчасово в межах експерименту на період воєнного стану.

Для чого це потрібно

Це дозволить використовувати такі підписи для отримання електронних послуг на постійній основі. Використання кваліфікованого е-підпису більше не вимагатиметься.

Постанова значно спростить отримання та використання вдосконалених електронних підписів. Замість КЕПу тепер можна буде використовувати УЕП, якщо законом не вимагається інше.

Крім того, фізичні та юридичні особи зможуть використовувати електронний підпис, не зберігаючи його на захищеному носії. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування електронного документообігу та перевірки користувачів.

Постанова також допоможе гармонізувати українське законодавство у сфері електронних довірчих послуг з європейським.

Довідка Finance.ua:

електронний підпис — це електронні дані, які забезпечують цілісність документів та ідентифікують особу;

електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID, підпису на ID-картці, підпису на «токені» чи захищеному носії інформації;

за допомогою електронного підпису можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо;

документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.



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