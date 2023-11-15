«Крок до цифрового безвізу»: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу — Finance.ua

«Крок до цифрового безвізу»: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу Вчора 10:02 — Особисті фінанси

«Крок до цифрового безвізу»: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу

Кабмін підтримав постанову, яка визначає механізм визнання іноземних довірчих послуг в Україні. Це пришвидшить інтеграцію нашої держави до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що передбачає документ

Постанова, зокрема, дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні. А також вносити до Довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг.

Для чого це необхідно

Це дасть змогу громадянам ЄС підписувати в Україні е-документи своїми е-підписами. А також надавати електронні довірчі послуги в нашій державі.

Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема, при веденні бізнесу. А також посприяють повноцінному використанню українських е-підписів за кордоном та шерингу е-документів ЄС в Україні.

Ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів погодив законопроекти, ухвалення яких є умовою для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу;

перший законопроект про збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб (поетапно, сто протягом кожного з наступних років). Другий — про виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів.

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