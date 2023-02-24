Україна за рік війни отримала п'ять «безвізів» із ЄС — Шмигаль — Finance.ua

Україна за рік війни отримала п'ять «безвізів» із ЄС — Шмигаль Сьогодні 17:25 — Казна та Політика

Україна за рік війни отримала п'ять «безвізів» із ЄС — Шмигаль

Україна впродовж року повномасштабного вторгнення рф отримала 5 «безвізів» з Європейським Союзом.

Про це на засідання уряду 24 лютого заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«5 „безвізів“. За один рік війни. Те, що планувалося робити роками. Енергетичний безвіз у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі. Транспортний безвіз у червні, після якого не потрібні дозволи на перевезення в ЄС. Економічний безвіз, який скасував всі мита і квоти на українські товари в ЄС. Митний безвіз у жовтні, який починає інтеграцію нашої митниці в європейську. Цифровий безвіз і „Цифрова Європа“. Ми виконуємо своє домашнє завдання», — наголосив очільник уряду.

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Він додав, що Україна продовжила свій шлях в ЄС та НАТО. Зокрема, 28 лютого 2022 року подала заявку на членство в ЄС, а 23 червня — отримала статус кандидата на членство в ЄС.

«Нам не подарували цей статус. Ми його заслужили. Ми працювали над ним не один день, не один місяць, не один рік. Ми виконали 2/3 Угоди про асоціацію. Ми інтегруємося в європейський ринок», — наголосив прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, європейські та міжнародні партнери визнають, що Україна змінюється.

Прем’єр-міністр наголосив, що через 2 роки Україна буде готова бути членом Європейського Союзу та членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна має виконати вимоги щодо реформ за сімома напрямками, включаючи судову реформу та антикорупційні кроки. Після цього Київ зможе претендувати на те, щоб перейти до наступного етапу євроінтеграції — офіційного початку перемовин про вступ до ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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