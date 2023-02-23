Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС: у Мінфіні назвали терміни — Finance.ua

Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС: у Мінфіні назвали терміни Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС: у Мінфіні назвали терміни

Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнери.

Про це повідомила заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова.

За її словами, розподіл того, як потім віддавати кредити, «абсолютно рівномірний».

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«Партнери розуміють, що ми працюємо не лише над принципом передбачуваності та ритмічності надходження коштів, а й над тим, що ми маємо працювати на принципі достатності сил української сторони над відновленням країни після перемоги у війні. Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни», — зазначила Зикова.

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Вона нагадала, що цього року Україна очікує на надходження як грантових коштів, так і кредитних, і працює над тим, щоб мати схоже співвідношення, як минулого року.

«Зараз ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який надаватиметься Україні протягом цього року саме у грантовій формі», — уточнила заступник глави Мінфіну.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році Європейський Союз виділив Україні 9,5 млрд євро у вигляді кредитів та грантів. Ці гроші були призначені для зміцнення стабільності та задоволення невідкладних потреб у фінансуванні;

крім того, Євросоюз має надати макрофінансову допомогу Україні у 2023 році на загальну суму 18 млрд євро. Перша частина допомоги була перерахована Києву у січні, а наступний транш очікується вже у березні.

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