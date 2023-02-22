МВФ спрямує значний кредит для України — Finance.ua

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МВФ спрямує значний кредит для України

Казна та Політика
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МВФ спрямує значний кредит для України
МВФ спрямує значний кредит для України
Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.
«Грунтуючись на роботі української влади, ми впевнені, що наша підтримка може бути значною», — сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого, пише Bloomberg.
Георгієва високо оцінила зусилля України з трансформації своєї економіки, яка скоротилася більш ніж на 30% у 2022 році, коли російські війська вторглися в країну.
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Україна наразі отримала $2,7 млрд допомоги в рамках інструменту швидкого фінансування під час війни. Хоча МВФ зазвичай не надає повноцінних кредитних програм для країн, які втягнені у військовий конфлікт, він може зробити виняток, враховуючи масштаб війни та її значення для світу.
Щоб сприяти повноцінній угоді, Київ і МВФ вже співпрацюють в угоді про безготівковий моніторинг, яка розглядається як передумова для багатомільярдної кредитної програми.
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«Ви б побачили, що ми дуже швидко просуваємось у новій програмі, тому що ми маємо надійну основу для неї завдяки програмі моніторингу правління, яку ми щойно завершили», — сказала Георгієва.
Останній огляд МВФ підтвердив прогрес України, але не надав жодних потенційних подробиць нової програми допомоги. Проте Георгієва натякнула, що це буде довгострокове зобов’язання.
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«Ми, безумовно, говоримо про довшу тривалість (дії програми, — ред.), тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом», — підкреслила директорка МВФ.
Корпоративне управління та боротьба з корупцією будуть основною частиною програми, сказала Георгієва, додавши, що зміцнення інституцій потребує подальшого вдосконалення.
«Україна може досягти прогресу в боротьбі з корупцією, тому що люди не будуть терпіти, коли гроші розкрадають і розкрадають, коли падають бомби. Я не чула ні спроби прикрасити проблему, ні відсутності бажання працювати з нами», — зазначила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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