МВФ спрямує значний кредит для України — Finance.ua

МВФ спрямує значний кредит для України Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

МВФ спрямує значний кредит для України

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

«Грунтуючись на роботі української влади, ми впевнені, що наша підтримка може бути значною», — сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого, пише Bloomberg

Георгієва високо оцінила зусилля України з трансформації своєї економіки, яка скоротилася більш ніж на 30% у 2022 році, коли російські війська вторглися в країну.

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Україна наразі отримала $2,7 млрд допомоги в рамках інструменту швидкого фінансування під час війни. Хоча МВФ зазвичай не надає повноцінних кредитних програм для країн, які втягнені у військовий конфлікт, він може зробити виняток, враховуючи масштаб війни та її значення для світу.

Щоб сприяти повноцінній угоді, Київ і МВФ вже співпрацюють в угоді про безготівковий моніторинг, яка розглядається як передумова для багатомільярдної кредитної програми.

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«Ви б побачили, що ми дуже швидко просуваємось у новій програмі, тому що ми маємо надійну основу для неї завдяки програмі моніторингу правління, яку ми щойно завершили», — сказала Георгієва.

Останній огляд МВФ підтвердив прогрес України, але не надав жодних потенційних подробиць нової програми допомоги. Проте Георгієва натякнула, що це буде довгострокове зобов’язання.

«Ми, безумовно, говоримо про довшу тривалість (дії програми, — ред.), тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом», — підкреслила директорка МВФ.

Корпоративне управління та боротьба з корупцією будуть основною частиною програми, сказала Георгієва, додавши, що зміцнення інституцій потребує подальшого вдосконалення.

«Україна може досягти прогресу в боротьбі з корупцією, тому що люди не будуть терпіти, коли гроші розкрадають і розкрадають, коли падають бомби. Я не чула ні спроби прикрасити проблему, ні відсутності бажання працювати з нами», — зазначила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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