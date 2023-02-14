У МВФ назвали суму для підтримки роботи економіки України — Finance.ua

У МВФ назвали суму для підтримки роботи економіки України Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

У МВФ назвали суму для підтримки роботи економіки України

Українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки.

Про це сказала директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на всесвітньому урядовому саміті у Дубаї.

Фонд працює над програмою з підтримки уряду України, більшу частину грошей нададуть США та Європейський Союз.

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«Україні потрібно від 40 до 48 млрд доларів зовнішньої фінансової підтримки цього року, щоб країна могла функціонувати», — зазначила Георгієва.

Українська влада, на її думку, успішно долає кризу в економіці — пенсії та зарплати в державному секторі сплачуються, інфляція перебуває нижче 30%, а в інших державах в умовах війни вона іноді сягала 100%.

«Я захоплена українською владою. Ми часто проводимо зустрічі онлайн і чуємо сирени. Ми перериваємо зустріч, щоб люди перейшли в безпечне місце, і продовжуємо далі», — сказала Георгієва.

Місія МВФ відновила роботу в Україні

З 13 лютого в Україні почала працювати місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Організація обговорить виконання вимог моніторингової програми, схваленої наприкінці 2022 року. Термін дії програми — 4 місяці.

ЗМІ писали, що нова кредитна програма на 14-16 млрд доларів МВФ може погодити до кінця березня. У перший рік Україні можуть надати 5-7 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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