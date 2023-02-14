НБУ виконав умови Моніторингової програми МВФ — Finance.ua

НБУ виконав умови Моніторингової програми МВФ Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

НБУ виконав умови Моніторингової програми МВФ

Нацбанк виконав умови Моніторингової програми Міжнародного валютного фонду та готовий обговорювати параметри нової програми, яка передбачає фінансування.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Фейсбуці

«Національний банк має сильні позиції, ми виконали всі зобов’язання, передбачені програмою. Успішний перегляд Моніторингової програми стане містком для переходу до нової програми, яка передбачатиме фінансування» — заявив Пишний.

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Він додав, що озвучив цей меседж під час розмов з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою та з першим заступником директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат, що відбулися напередодні.

«Ми готові до реформ, готові вже втілювати довгострокові плани, маємо достатній експертний ресурс, внутрішній фундамент відповідальності за свою роботу перед державою, перед народом України», — наголосив очільник НБУ.

Нагадаємо, виконавча рада МВФ 20 грудня 2022 року схвалила Моніторингову програму для України, яка сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Моніторингова програма не передбачає надання фінансування, водночас її затвердження сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм 13 лютого розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми.

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Укрінформ За матеріалами:

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