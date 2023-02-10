Які зобов’язання взяла на себе Україна в рамках моніторингової програми МВФ — Finance.ua

Які зобов’язання взяла на себе Україна в рамках моніторингової програми МВФ Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Які зобов’язання взяла на себе Україна в рамках моніторингової програми МВФ

Поточна моніторингова програма з МВФ містить стратегічну заяву української сторони про те, що навіть попри повномасштабну війну ми готові реалізувати важливі для країни реформи і вибудовувати довгострокову перспективу.

Які наразі зобов’язання взяла на себе Україна в рамках програми, розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю порталу LB.uа

«Моніторингова програма за участю Ради директорів — це насамперед про спроможність української влади. Здатність забезпечити ефективну роботу фінансової системи та економіки України навіть в умовах повномасштабної війни та спровокованої нею кризи. Відповідна програма — це також про можливість у спільній роботі з МВФ оцінити цю спроможність, отримати за короткий період вичерпні висновки щодо монетарної, бюджетної, податкової, соціальної та антикорупційної політики. Це можливість зробити висновки та визначити перспективи укладання з МВФ великої програми з фінансуванням, а також її параметри (термін, обсяг фінансування, зобов’язання тощо)», — заявив Пишний.

Саме «велика програма» визначатиме ключові структурні реформи.

«Діюча програма є короткостроковою. Вона розрахована лише на чотири місяці і за успішного проходження має стати містком до програми, яка передбачає фінансування. І чим ще важлива Моніторингова програма, так цей тим, що вона містить стратегічні сигнали як для України, так і для міжнародної спільноти», — додав він.

По-перше, за його словами, Україна навіть попри війну прагне продовжувати курс реформ та спроможна забезпечувати макрофінансову стабільність.

По-друге, МВФ, уклавши програму, отримує можливість зробити об’єктивні висновки, верифікувати прогнози та бюджетні показники, і поділитися цією оцінкою із зовнішнім колом партнерів.

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По-третє, співпраця з МВФ — це потужний драйвер внутрішніх змін і маяк для громадян і бізнесу в умовах нашого «ідеального шторму».

«Оцінюватимуть прогрес виконання структурних маяків та цілей. Все достатньо формалізовано: п’ять маяків, дві кількісні цілі і дві індикативні. Ці зобов’язання вкладаються в п’ять великих розділів», — пояснює голова НБУ.

Перший — податково-бюджетна політика, зокрема збільшення податкових надходжень, концепція реформування соціальної сфери, контроль видатків тощо.

Другий — фінансування бюджету. Ключове завдання — уникнення прямого фінансування бюджету з боку НБУ. Для цього потрібно активізувати внутрішній борговий ринок та залучити достатньо амбітні, втім, абсолютно реальні обсяги міжнародної допомоги.

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Третій — грошово-кредитна та курсова політики. З найважливішого: політика НБУ і надалі спрямовуватиметься на забезпечення курсової і цінової стабільності.

Четвертий — збереження стійкості фінансової системи. У цьому блоці насамперед слід виділити необхідність розробки технічного завдання для проведення вже в цьому році діагностичного обстеження банків.

П’ятий — корпоративне управління, прозорість і антикорупційна політика.

«За Національним банком у моніторинговій програмі закріплений один структурний маяк — це розробка технічного завдання для діагностичного обстеження банків. Ми його виконали 26 січня. І не лише через те, що це структурний маяк. Звичайно ми самі зацікавлені та наголошували на необхідності проведення оцінки стійкості банківської системи та життєздатності бізнес-моделей банків у 2023 році. Це необхідна передумова, щоб побачити повну картину стану банківської системи», — підсумував Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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