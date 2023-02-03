У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ

Казна та Політика
46
У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ
У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ
Міністерство фінансів розраховує, що Україна отримає фінансування за новою програмою Міжнародного валютного фонду з другого кварталу року.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час у пленарному засіданні під час візиту Колегії Єврокомісії.
Він зазначив, що попри макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 18 млрд євро та 9,9 млрд дол від США, дефіцит українського державного бюджету залишається близько 10 млрд дол.
Читайте також
«Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової Програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився», — зазначив Марченко.
Місце для вашої реклами
Він наголосив, що зовнішня підтримка залишається життєво необхідною для України. А забезпечення стабільного виконання держбюджету є ключовим для збереження країни та протистояння агресору.

Довідка Finance.ua:

  • Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.