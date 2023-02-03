У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ Сьогодні 10:10 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ

Міністерство фінансів розраховує, що Україна отримає фінансування за новою програмою Міжнародного валютного фонду з другого кварталу року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час у пленарному засіданні під час візиту Колегії Єврокомісії.

Він зазначив, що попри макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 18 млрд євро та 9,9 млрд дол від США, дефіцит українського державного бюджету залишається близько 10 млрд дол.

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«Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової Програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився», — зазначив Марченко.

Він наголосив, що зовнішня підтримка залишається життєво необхідною для України. А забезпечення стабільного виконання держбюджету є ключовим для збереження країни та протистояння агресору.

Довідка Finance.ua:

Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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