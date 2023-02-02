У Мінфіні розповіли, скільки коштів від донорів Україна потребує щомісяця — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, скільки коштів від донорів Україна потребує щомісяця Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, скільки коштів від донорів Україна потребує щомісяця

Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця.

Про це розповіла заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Незважаючи на безпрецедентно складні умови війни та постійну невизначеність, український уряд гідно впорався з фінансовими та економічними викликами. Це стало можливим, не в останню чергу, завдяки неймовірним зусиллям міжнародних партнерів України, за що ми надзвичайно вдячні», — зазначила заступниця міністра фінансів України.

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За її словами, уряд провів системну роботу для зменшення дефіциту бюджету шляхом збільшення податкових та митних надходжень, а також оптимізації низки напрямів бюджетних видатків.

Потреби у фінансуванні у 2023 році

Втім, у 2023 році потреба у міжнародному фінансуванні залишається відчутною та становить близько 3 млрд дол. США щомісяця. Передбачуваність, регулярність та ритмічність надходження коштів є надзвичайно важливими умовами, оскільки це надасть можливість уникнути монетарного фінансування, що негативно впливає на економіку. Отримання зазначеного фінансування дозволить і надалі ефективно протистояти повномасштабній збройній агресії рф.

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«Наразі український уряд має підтвердження про фінансування від ЄС та Сполучених Штатів близько 30 млрд дол. США на 2023 рік. Втім, залишається потреба ще у 10 млрд дол. США. І тут ми розраховуємо на допомогу від інших країн, та міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ», — розповіла Зикова.

За її словами, Україна зацікавлена в забезпеченні ефективного, підзвітного та прозорого використання фінансування, в тому числі від донорів. Наразі ведеться активна робота над створенням відповідних механізмів.

Які сфери потребують донорського фінансування

Заступниця міністра фінансів окреслила ключові пріоритети держави, що потребують донорського фінансування для швидкого відновлення — це енергетика, розмінування, відновлення житлових будинків та критичної інфраструктури, а також економічна підтримка.

Інвестиції партнерів та донорів будуть спрямовані, в першу чергу, на створення базових і безпечних умов для життя і бізнесу.

Зикова наголосила на необхідності відновлення критичної інфраструктури, зокрема — електромереж, доріг, залізниць, газопостачання, водопроводів, відновлення шкіл та лікарень, а також надання тимчасового житла тим, хто його втратив.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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